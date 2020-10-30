بتهمة "تدنيس القرآن".. ضرب رجل حتى الموت وحرق جثته في بنجلاديش

أعلنت الشرطة في بنجلاديش أن مئات الأشخاص قتلوا رجلا اتهموه بتدنيس القرآن، وقاموا بضربه حتى الموت قبل أن يحرقوا جسده.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أوضحت الشرطة أن الحشد قام بسحب رجلين كانا محتجزين لديها بهدف حمايتهما، بعد اتهامهما بالدوس على مصحف في المسجد الرئيسي في المدينة قرب الحدود مع الهند.

وأضافت الشرطة أن "أكثر من ألف شخص اقتحموا مركزًا تابعا للبلدية حيث كان الرجلان محتجزين".

وقال قائد الشرطة: "ضربوا رجلا حتى الموت قبل أن يحرقوا جثته"، بينما تمكن الرجل الثاني الجريح من الفرار.

وحاولت الشرطة تهدئة الحشد، لكنها لم تستطع منعه من الإمساك بالرجل البالغ من العمر 35 عامًا وإحراق المركز.

وشارك عشرات الآلاف في الاحتجاجات المناهضة لفرنسا، هذا الأسبوع، في العاصمة دكا وفي مدينة تشيتاجونج الساحلية، كما أطلقت دعوات للتظاهر بعد صلاة الجمعة.

ووقع هذا الحادث على خلفية غضب متزايد في بلد تسكنه أغلبية من المسلمين بعد تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الرسوم المسيئة للنبي محمد.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم خلال هجوم إرهابي قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس، وهم امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا كانت معتادة على زيارة الكنيسة، وقد تم قطع رأسها، ورجل يبلغ من العمر حوالي 45 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، توفيت متأثرة بجراحها في حانة قريبة من موقع الهجوم.

وأعلن نائب منطقة نيس الفرنسية، إيريك سيوتي، أن منفذ العملية الإرهابية في مدينة نيس، التي راح ضحيتها 3 أشخاص، مهاجر غير شرعي يحمل الجنسية التونسية، وصل حديثًا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقال سيوتي في تغريدة عبر "تويتر": "لقد طلبت للتو من ماكرون خلال اجتماع في نيس تعليق جميع قوانين الهجرة واللجوء، خاصة على الحدود الإيطالية".