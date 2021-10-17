21 قتيلا وعشرات المفقودين في غرب الهند بسبب الفيضانات

ارتفع عدد ضحايا فيضانات ولاية كيرالا الهندية إلى 21 شخصا، مع استمرار هطول الأمطار على الولاية منذ الجمعة الماضية، وتعرضت قوات الإنقاذ والدفاع المدني لضغوط في عمليات الإنقاذ والإغاثة، بينما أكد وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه، تقديم المساعدة للمتضررين بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وقالت صحيفة إنديا توداي الهندية، إنه تم تكليف القوة الوطنية للإنقاذ من الكوارث وقوات الدفاع المدني، بتنفيذ عمليات الإنقاذ والإغاثة في ولاية كيرالا، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات أسفرت عن مقتل 21 شخصًا، ونقلت الصحيفة عن وكالة أنباء ANI، أنه تم التأكد من حالات الوفاة السابق ذكرها، كما تم الإبلاغ عن 13 حالة إضافية من مقاطعة كوتايام وثمانية من مقاطعة إدوكي.

الجيش وقوات الإنقاذ يساعدون السكان المحليين

وتابعت الصحيفة، أن الجيش وقوات الإنقاذ والشرطة وقوات الإطفاء بدأوا بمعاونة السكان المحليين، عمليات الإنقاذ صباح اليوم في مقاطعة كوتيكال، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 12 شخصًا في عداد المفقودين بسبب الانهيارات الأرضية المصحوبة بأمطار غزيرة، كما تجري عمليات البحث عن المفقودين في الأنقاض.

وقال مسؤولون إن عمال الإنقاذ انتشلوا صباح اليوم 5 جثث أخرى من كوتيكال، ولم يتم التعرف على الجثث بعد، كما بدأ فوج عسكري من قاعدة بانجودي العسكرية عملية الإنقاذ في قرية كافالي، على بعد 4 كيلومترات من كوتيكال.

رئيس الوزراء: فتح معسكرات الإغاثة مع الالتزام بإجراءات كورونا الاحترازية

ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية أميت شاه، اليوم الأحد، إن قوات الأمن تراقب الوضع في ولاية كيرالا، وقد نشرت بالفعل فرق إنقاذ للمساعدة في عمليات الإنقاذ في المناطق التي دمرتها الأمطار في الولاية.

وتابع: «نحن نراقب الوضع باستمرار في أجزاء من ولاية كيرالا في أعقاب هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات، وستقدم الحكومة المركزية كل الدعم الممكن لمساعدة المحتاجين، وتم بالفعل إرسال فرق الإنقاذ، ونحن نصلي من أجل سلامة الجميع».

وفي منشور على «فيس بوك»، قال رئيس وزراء ولاية كيرالا بيناراي فيجايان، إن معسكرات الإغاثة افتتحت في المناطق المنكوبة، ووجه السلطات المعنية للتأكد من أن المعسكرات تعمل بالالتزام بالبروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.