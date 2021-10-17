محافظة بورسعيد تنفي شائعة إغلاق مدرسة القابوطي الابتدائية بسبب كورونا

علقت محافظة بورسعيد على ما تردد في الساعات الأخيرة، حول إغلاق مدرسة القابوطي الابتدائية بحي الضواحي، لمدة 15 يومًا، بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في المدرسة.

محافظة بورسعيد تنفي إغلاق مدرسة القابوطي

ونفت محافظة بورسعيد في بيان لها منذ قليل، الأنباء المتداولة عن إغلاق مدرسة القابوطي، مطالبة بعدم الانسياق وراء ما وصفته بـ«الشائعات» التي هدفها إثارة القلق والبلبلة في الشارع البورسعيدي.

وأوضح بيان محافظة بورسعيد أنه لا صحة لما تم تداوله من شائعات على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق مدرسة القابوطي الابتدائية لمدة 15 يومًا نظرًا لظهور حالات كورونا بالمدرسة.

محافظة بورسعيد: انتظام الدراسة بمدرسة القابوطي منذ بدايتها

وأكدت محافظة بورسعيد أن هذا الشائعة لا أساس لها من الصحة، وأن مدرسة القابوطى الابتدائية تشهد انتظامًا للعملية التعليمية منذ بدء العام الدراسي.

محافظة بورسعيد: الشائعات تستهدف تعطيل العملية التعليمية

وتهيب محافظة بورسعيد بالمواطنين عدم الالتفات لهذه الشائعات التي تستهدف تعطيل العملية التعليمية وإثارة البلبلة وبث الذعر لدى أولياء الأمور، مؤكدة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة الطلاب بجميع مدارس المحافظة، وأن هناك تنسيقًا بين كافة الجهات المختصة لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية في بورسعيد وتوفير مناخ مناسب للطلاب.

انتظام سير الدراسة بمدرسة بورسعيد النموذجية الثانوية الفنية للتمريض

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد تابع اليوم بدء وانتظام سير الدراسة بمدرسة بورسعيد النموذجية الثانوية الفنية للتمريض بنات بحي الشرق، وذلك في أول أيام بدء الدراسة بها.

وأكد محافظ بورسعيد تكثيف المناهج الدراسية، والاهتمام بالأنشطة الطلابية والرياضية التي تسهم في تنمية مهارات وإدراك الطالبات بالمدرسة.

كما شدد اللواء عادل الغضبان على اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء الدراسة حرصًا على سلامة الطالبات، مؤكدًا أن المدرسة توفر مناخًا مناسبًا للطلاب يحقق كافة سبل الراحة ويسهم في إثراء العملية التعليمية ببورسعيد.

يذكر أن مدرسة التمريض ببورسعيد تقام على أعلى مستوى علمي، كما جرى تزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة، وذلك في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد في الفترة الأخيرة، منها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأيضًا ضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.