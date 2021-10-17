690 ألف مواطن تلقوا لقاح فيروس كورونا بالمنوفية

كشف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن تطعيم 690 ألف مواطن من أبناء المحافظة بلقاح فيروس كورونا، بعد تكثيف العمل خلال الأيام الماضية في جميع المراكز الثابتة وعددها 44 ألف مركز لتلقي اللقاح منتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أن مراكز اللقاحات المتنقلة في المنوفية تقوم بدور بارز ومهم في تنفيذ توجيهات الدولة ووزارة الصحة.

إضافة 10 مقار جديدة لحصول المواطنين على لقاح كورونا

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم افتتاح 10 مراكز جديدة ثابته في بعض الجهات الأمنية في محافظة المنوفية مثل السجل المدني والجوازات، لتقوم بدورها في تطعيم المواطنين المترددين علي هذه الجهات بلقاح فيروس كورونا، حفاظا علي حياتهم.

المراكز الجديدة تسهل حصول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على اللقاح

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن العمل يتم قدم وساق في جميع المراكز المتنقلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازم وإجراء التباعد، والتسهيل علي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مطالبا الجميع بالتسجيل علي الموقع الرسمي لوزارة الصحية للحصول علي لقاح فيروس كورونا.

وتابع، بأن الدولة تولي اهتماما كبيرا لحصول المواطنين علي لقاح فيروس كورونا، وتقدم كل الدعم لكي يتم إنهاء حصول جميع المواطنين علي اللقاح، مؤكدا أن تلقيح المواطنين يتم وفق تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.