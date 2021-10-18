يساعد تناول الفاكهة على تعزيز سلامة الجسم وصحة الإنسان، بالإضافة إلى الوقاية من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وزيادة القدرة على الهضم، والتخلص من آلام المعدة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، والتي تنوعت بين التفاح والكمثرى والكريز والموز والمانجو وغيرها.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

ولم تتغير أغلب أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر المانجو

سجل سعر كيلو المانجو فص نحو 40 جنيهًا، ووصل سعر المانجو عويس إلى 30 جنيهًا، أما الهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو المانجو البلدية إلى 18 جنيهًا.

سعر المشمش

تراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الرمان

بلغ سعر الكيلو جرام من الرمان نحو 10 جنيهات.

سعر الكيوي

سجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر العنب

بلغ سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم، نحو 10 جنيهات، بينما سجل الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا.

سعر الجوافة

تراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البرقوق

وسجل سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر الأناناس

بلغ سعر ثمرة الأناناس متوسطة الحجم «2 كيلو»، نحو 35 جنيهًا للواحدة.

سعر الكمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثرى الثلاجة لنحو 22 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات.

سعر التفاح

سجل سعر كيلو التفاح البلدي نحو 18 جنيهًا، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 25 جنيهًا، والتفاح الجولدن 20 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني نحو 18 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر الكاكا

تراوح سعر الكيلو جرام من الكاكا، بين 10 و15 جنيهًا.

سعر الخوخ

بلغ سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، نحو 20 جنيهًا، والمستورد نحو 25 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 و7 جنيهات.

سعر البرتقال

ويتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات، في حين يصل سعر الصيفي لنحو 10 جنيهات.

سعر البلح

وتراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 8 و10 جنيهات، والبلح سماني نحو 5 جنيهات، وبلح زغلول نحو 10 جنيهات، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا، وبلح سلمي نحو 25 جنيهًا، وبلح بارحي نحو 30 جنيهًا.

سعر الكريز

وبلغ سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.