الإفتاء: يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك بشرط

أجازت دار الإفتاء، شراء سيارة بالتقسيط من البنك، وذلك في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ضمن الحملة التي أطلقتها منذ أيام، وتحمل اسم «اعرف الصح»، ودشنتها على 6 منصات، داعية رواد التواصل الاجتماعي للمشاركة في الحملة، «لتصحيح المفاهيم»، وذلك يوميًا الساعة 8 مساءً و11 مساءً على «هاشتاج.. اعرف الصح».

جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة

وأوضحت دار الافتاء في منشورها، أنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة، بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا.

وتابعت دار الإفتاء، أنه لا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص المشتري والبنك، كبائع للسلعة بالتقسيط، فالشراء من البنك بهذه الصورة، لا يُعَدُّ قرضًا جر نفع، فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها، أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

حكم الاستئذان عند الزيارة

وكانت دار الافتاء، بينت في منشور سابق يحمل نفس الاسم «اعرف الصح»، أنه يجب على الزائر أن يستأذن قبل زيارته لأحد أقاربه أو أصدقائه، واستدلت بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، كما يجب على الزائر حسن اختيار الوقت المناسب للزيارة؛ حتى لا يكون في وقت راحة أو انشغال لأهل البيت ونحو ذلك، فإن لم يأذن له أهل البيت بالزيارة فليرجع عنها، ولا كراهة في ذلك؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ».