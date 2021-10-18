استكمال محاكمة أيمن بهجت قمر في قضية التهرب الضريبي بعد قليل

تواصل محكمة جنح التهرب الضريبى، اليوم، المُنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، فى تهمة التهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب.

وتشهد جلسة اليوم اطلاع المحكمة على كل ما يفيد إتمام إجراءات التصالح مع الجهة المختصة قانونيًا وبشكل رسمي.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز صادق، في حضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفي، للاطلاع على إجراءات التصالح مع الجهة المختصة قانونيًا.

التهرب الضريبي

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016 عن تهرب المؤلف الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، والشهير باسم «أيمن بهجت قمر» من دفع مبلغ مالي قدره 513 ألف جنيه مصري من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية له خلال الفترة من 2009 حتى عام 2013.

أيمن بهجت قمر

ولد الشاعر والمؤلف الغنائي أيمن بهجت قمر، في عام 1974 بالقاهرة، وهو ابن الكاتب المسرحي بهجت قمر، وبدأ حياته الفنية من خلال تأليف كلمات الأغاني للإعلانات التجارية، ثم شارك عام 1991 في تأليف أغاني ألبوم غنائي بعنوان «أخدته السيما»، وبعدها تعرف على الملحن حسن دنيا، الذي ساعده في بداية مشواره.

وتعاون الشاعر أيمن بهجت قمر مع عدد كبير من المطربين، أبرزهم عمرو دياب، وحسين الجسمي، وسميرة سعيد، وكانت له تجاربه في مجال التأليف من خلال فوازير بعنوان «فوازير تياترو» عام 1998، ثم تأليف فيلم «بحبك وأنا كمان» عام 2003، وذاع صيته وشهرته بعد تلك الفترة وبدأت أعماله الفنية تتوالى وتنتشر على الساحة الفنية وكان من أبرزها «إكس لارج»، «ابن القنصل».

كما قام أيمن بهجت قمر بتأليف عدد كبير من أغاني تترات المسلسلات من بينهما مسلسل «أهل كايرو»، و«ابن الأرندل» وأيضًَا مسلسل «الشك».