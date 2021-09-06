اليوم.. استكمال محاكمة أيمن بهجت قمر وأحمد آدم في التهرب الضريبي

تستكمل اليوم الاثنين، محكمة جنح التهرب الضريبي، محاكمة الشاعر والمؤلف الغنائي أيمن بهجت قمر؛ لإدانته بتهمة التهرب من دفع مبلغ مالي قدره 513 ألف جنيه لمصلحة الضرائب.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز صادق، بحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفي، بعد تأجيلها عدة مرات.

«قمر» متهم بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب

وكانت القضية التي حملت رقم 62 لسنة 2016، قد كشفت الستار عن تهرب المؤلف والسيناريست الشهير باسم «أيمن بهجت قمر» من دفع مبلغ مالي لمدّة أربع سنوات وذلك في غضون عامي 2009 و 2013، إذ بلغ إجمالي المبلغ المالي الذي تهرب السيناريست من دفعه لمصلحة الضرائب على الأغاني والمؤلفات الغنائية 513 ألف جنيه مصري.

استكمال محاكمة الفنان أحمد آدم اليوم

وفي سياق متصل، تستكمل اليوم أيضًا محكمة جنح التهرب الضريبي المقرر انعقادها في التجمع الخامس، محاكمة الفنان أحمد آدم، في تهمة التهرب من دفع مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه للضرائب، وذلك بعد تحويل القضية إلى لجنة الخبراء.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام.

«أدم» متهم بالتهرب من دفع الضرائب عن برنامجه التلفزيوني

يذكر أن تهمة التهرب الضريبي التي وجهت إلى «آدم»، كانت عن برنامجه المعروف باسم «بني آدم شو» الذي تمت إذاعته خلال عام 2013.

ووفقًا للقانون المصري ولوزارة المالية المصرية، فإنه يتم فرض غرامة مالية قدرها 200 جنيه كحد أدنى فيما فرض 2000 جنيه كحد أقصى على من يمتنع عن تقدم الإقرار الضريبي في موعده، أما فيما يتعلق بالشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة وتؤثر بما يتجاوز الـ10% من دين الضريبة فإنه يتم توقيع عقوبة عليه جراّء ذلك.