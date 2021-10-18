مركز إعلام جنوب أسيوط ينظم ندوة حول حق المرأة في الميراث

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للإستعلامات لقاءً إعلاميا حول حق المرأة في الميراث، بـ«نزلة كعب قرية دوينة»، بحضور رئيس مركز ومدينة أبوتيج ووحدة حقوق الإنسان والقطاع الأهلي وسيدات القرية، وقالت مروة سيد مدير مركز إعلام جنوب أسيوط، إن اللقاء يأتي في إطار اهتمام الهيئة العامة للإستعلامات بملف وقضايا المرأة وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وأضافت مدير مركز إعلام جنوب أسيوط أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات بالتعاون مع الأوقاف والأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة تستهدف القرى للتوعية بحق المرأة في الميراث وأحكامه.

وأوضحت أن اللقاء حاضر فيه فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام إدارة الدعوة بمديرية أوقاف أسيوط، وتناول سبل تكريم الإسلام للمرأة والتأكيد علي حقوقها واستعرض الحكمة من الميراث وبعض مظاهر وأشكال الظلم التي قد تتعرض لها النساء بسبب العادات والتقاليد والفهم الخاطيء لأحكام الشريعة والتي تحرم المرأة من حقها الشرعي في الميراث والحياة الكريمة، وأكد خطورة هذه الظاهرة وتبعات ذلك على الأسرة والمجتمع ككل.

تعدد اللقاءات المجتمعية لمركز إعلام جنوب أسيوط

يشار إلى أن مركز إعلام جنوب أسيوط، سبق ونظم لقاءً حول صحة الأم والطفل وذلك بمقر الوحدة الصحية بقرية المسعودي في إطار تكامل الأدوار الحكومية والتنسيق مع الصحة لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكان أحد فعاليات توفير الرعاية الصحية لأهالي القرية تزامنا مع توجيه الصحة قوافل علاجية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة استهدفت القرية علي مدار يومين وتناول أهمية التغذية السليمة والنظافة الشخصية للأطفال ودورهما في الوقاية من الأمراض وخاصة الأنيميا وضعف المناعة.