استقرار سعر الدولار يؤمن استيراد السلع المهمة ومواد تصنيع الأدوية

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أسبوع استقرارا في البنوك وشركات الصرافة كافة، واحتلت 4 بنوك المراكز الأولى في قائمة البنوك الأعلى سعرا لشراء وبيع الدولار وهم «البنك الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي، مصر إيران للتنمية، الاستثمار العربي» ليباع الدولار بسعر 15.76 مقابل 15.67جنيه.

أسعار مختلفة لسعر الدولار في البنوك تعرف

وجاءت بنوك «تنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، التعمير والإسكان» ليباع الدولار فيها بسعر15.76 مقابل 15.67جنيه.

فيما جاءت بنوك «كريدى أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف المتحد، عودة، المشرق، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، أبو ظبى التجاري، أبوظبي الأول، hsbc، قطر الوطني» ليباع الدولار بسعر 15.75مقابل 15.65جنيه.

شعبة المستوردين: لا شكاوى من عدم توافر الدولار

وقال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة، إنه لا توجد شكاوى من عدم توافر الدولار اللازم لفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج.

لافتا إلى أن هناك مرونة بما يسمح بالتعاقد على استيراد السلع لضمان تغطية الاستهلاك المحلي لحين وصول القدر المتعاقد على استيراده، وأن هناك أولوية للسلع الغذائية أولا، وهي تشمل الحبوب الرئيسة كالقمح والذرة والزيوت والخامات اللازمة لصناعة الأدوية.

شركات الأدوية: لدينا مخزون ولا نعاني من أي نواقص

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة شركات الأدوية بالغرف التجارية، إن هناك وفرة من المواد الخام لصناعة الدواء في السوق المحلى ولا شكاوى من أي نواقص من عدم توافرها.

وأكد «عوف» وجود استراتيجية لإدارة المخزون الاستراتيجي من حيث كمية السلعة المخزونة وأسلوب توفيرها والمحافظة عليها وطريقة توزيعها لتغطية نحو ثلث الاستهلاك المحلي سنويا، بما يسمح بالتعاقد على الاستيراد تلك السلع وضمان تغطية الاستهلاك المحلي.