7 بنود تنظم عمليات التعدين بين «البيئة» و«البترول».. تعرف عليها

وقعت وزارتي البيئة والبترول بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين.

البروتوكول يشجع على الاستثمار الأخضر

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن البروتوكول يهدف إلى تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث، والاستخراج والاستغلال التعديني، ومن منطلق تشجيع الدولة على الاستثمار الأخضر مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن التناغم مع الطبيعة والاستفادة من الموارد الطبيعية كالمياه والأرض وكل الأنواع دون إفراط أو تفريط، هو طريقنا الوحيد لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض لنا وللأجيال القادمة.

7 بنود منظمة لعمليات البحث والتعدين

ويتضمن البروتوكول الموقع بين الوزارتين مجموعة من البنود المنظمة لعمليات التعدين نستعرضها في النقاط التالية.

1) تلتزم الهيئة العامة للثروة المعدنية فيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف عن خام الذهب، بالتنسيق وأخذ الموافقة المبدئية من قبل جهاز شئون البيئة قبل التعاقد أو طرح أي مزايدة للبحث والاستكشاف.

2) توثيق وتدقيق الإحداثيات المقدمة لكل موقع بالخرائط المعتمدة وأسماء المناطق المدرجة على الخرائط المساحية المعتمدة لتسهيل مراجعتها وإبداء الرأي البيئي بشأنها.

3) قبل البدء في تنفيذ الأعمال، يتم تقديم دراسة تقييم التأثير البيئي خاصة بأعمال البحث عن خام الذهب طبقًا للمعايير والاشتراطات المنصوص عليها بقانون البيئة والقرارات والأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز.

4) في حالة ترتب على أعمال البحث أضرار بالبيئة، تلتزم الهيئة بعدم استكمال أعمال البحث بتلك المواقع والالتزام بالمعايير والاشتراطات التي ستصدر بها الموافقة البيئية والتصاريح التي يصدرها جهاز شئون البيئة، والاقتصار على الأعمال الصادر بشأنها الموافقة والتصريح على البحث والاستكشاف فقطً دون أية أعمال أخرى.

5) تسهيل عمليات المتابعة والتفتيش من جانب ممثلي جهاز شئون البيئة على مواقع البحث والاستكشاف للمتابعة والمراقبة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية.

6) يلتزم جهاز شئون البيئة بإبداء الرأي في الطلبات المقدمة من الهيئة للحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين، ومراجعة الدراسات البيئة المقدمة بما يتفق مع القوانين والقرارات المنظمة، وسرعة إبداء الرأي في تلك الدراسات وإصدار الموافقات البيئية في غضون 30 يوم كحد أقصى للطلبات الواردة مستوفاه لكافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.

7) يصدر جهاز شئون البيئة التصاريح بممارسة الأنشطة، والمرور والتفتيش والمتابعة على المواقع المصرح بها للتأكد من تنفيذ الاشتراطات والضوابط البيئية طبقًا للقوانين المنظمة، وكذا المنصوص عليها بالموافقات والتصاريح الصادرة.