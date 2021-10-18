محافظ القليوبية يدشن مبادرة الحملة القومية لأمراض سوء التغذية بالمدارس (فيديو وصور)

دشّن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة القومية للمسح الطبي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين تلاميذ المدارس الابتدائية، اليوم، بمدرستي «مصطفى كامل، والشهيد أحمد سمير»، بكفر الجزار بمدينة بنها بحضور الدكتور رضا الديب مدير عام التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وأماني غريب مدير مدرسة مصطفى كامل.

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بدء أعمال المسح الطبي لطلاب المدارس

وتفقد محافظ القليوبية أعمال المسح الطبي الشامل للأنيميا والسمنة والتقزم للتلاميذ، وأوضح المحافظ أن الحملة القومية للمسح الطبي الشامل لأمراض سوء التغذية الأنيميا والسمنة والتقزم، تعد استكمالا للمبادرات الرئاسية السابقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الحملة تبدأ اليوم الإثنين 18 أكتوبر وحتى نهاية عام .2021

الحملة تستهدف 880 ألف طالب

وتستهدف الحملة عدد 880 ألف طالب بعدد 925 مدرسة على مستوى القليوبية، وتشمل المرحلة الابتدائية بـ 430 ألف طالب بالحضر و 450 ألف بالريف لعدد مدارس 390 مدرسة حضر و535 مدرسة ريف.

«الهجان»: الحملة استكمال لـ100مليون صحة

وأكد «الهجان»، أن الهدف من إجراء المسح الطبي لتلاميذ المدارس الإبتدائية هو استكمال أهداف المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، للوصول لكل المواطنين في المراحل العمرية المختلفة.

وأكد المحافظ أهمية دور الإخصائيين الاجتماعيين في توعية الطلاب وأولياء أمورهم بأهمية المسح الطبي، لتحديد إجراءات وطرق العلاج، معربا عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية لاهتمامها الدائم بصحة المواطنين وتوفير حياة آمنة وكريمة لهم من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان صحيا وعلميا واجتماعيا.

كما أكد ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى التلاميذ، وعلى هامش الحملة تفقد المحافظ انتظام الدراسة بالفصول والمعامل والمكتبة وغرف الحاسب الآلي وفناء المدرسة وتأكد بنفسه من انتظام توزيع الكتب المدرسية، ونظافة دورات المياه وتوفير المطهرات باستمرار وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الفصول وأثناء دخول وخروج الطلاب وعلى مدار اليوم الدراسي. .

كما شدد المحافظ على ضرورة توزيع الطلاب بالفصول ومراعاة الكثافة العددية وتحويل المدارس التي تعاني من الكثافة إلى فترتين لتخفيف الكثافة الطلابية حفاظا على صحة الطلاب، وتيسيرا على المدرس في التفاعل مع الطلاب وسهولة توصيل المعلومة إليهم .