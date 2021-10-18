«كوريا» تقتحم العالم العربي بفرقها الغنائية.. أحدثهم فريق «سوبر جونير»

أعلن عدد كبير من الفرق الكورية غنائهم باللغة العربية، في الفترة الماضية، والتي تحقق نجاحاً كبيراً، وانتشاراً واسعاً، خاصةً بسبب شعبية الجمهور الكوري في مصر، ومتابعة الكثير من الجمهور المصري لهم، لتكون أحدث هذه الفرق هي «سوبر جونيور».

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز الفرق الكورية التي قامت بالغناء باللغة العربية.

فريق «سوبر جونيور» الكوري

أعلن فريق «سوبر جونيور»، الكوري عن استعداده للغناء بأكثر من لغة، ومن بينهم العربية، خلال لقائه مع برنامج «et بالعربي»، عقب ظهورهم في حفلهم الأخير بمدينة دبي، خاصةً بعد تصدرالفريق وسائل التواصل الاجتماعي بعدها.

فريق «بي آي جي»

ولكن فريق «سوبر جونيور»، الكوري لم يكن الأول الذي يقرر خوض تجربة الغناء باللغة العربية، فسبقه العديد من الفرق الكورية الأخرى، مثل فرقة «بي آي جي»، التي قامت بغناء العديد من الأغاني العربية، كما أعلنوا حبهم لهذه اللغة والموسيقى الشرقية، ولكن أكثر الأغنيات التي اشتهروا بها، هي اعادتهم لغناء أغنية «3 دقات»، للفنان المصري أبو، حيث ظهر الفريق المكون من خمسة أفراد، وهم يغنون الأغنية بلغة عربية ركيكة، مع قيامهم بعدة حركات راقصة.

فريق «بي تي إس»

ويستمر الكوريون في الغناء باللغة العربي، فأشهر هؤلاء الفرق الكورية، كانت «بي تي إس»، التي قامت بغناء أكثر من أغنية باللغة العربية، لتكون أشهرهم هي أغنية «أنت معلم»، لـ سعد لمجرد، والتي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، وحصلت على أعلي المشاهدات، على موقع الفيديوهات «اليوتيوب».

وقاموا أيضاً بغناء أغنية أخرى شهيرة وهي «بنت الجيران»، التي تعد من الأغنيات الشعبية في مصر، والتي أحدثت تفاعلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.