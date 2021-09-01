حسن شاكوش لرضا البحراوي: «لو اشتغلت طول عمرك مش هتعمل زي بنت الجيران»

هاجم مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، الفنان رضا البحراوي، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بينهما في الساحل الشمالي.

وخرج حسن شاكوش في «لايف» عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، قال خلاله: «لو على الفن فهكلمك بالأرقام والتاريخ، ولو عديت من هنا للصبح فأنا قناتي 2 مليار مشاهدة، والأغاني بتاعتي أنت لو اشتغلت طول عمرك لحد ما تبطل وشعرك يبقى أبيض، مش هتعرف تعمل أغنية زي بنت الجيران بس، وتحقق مشاهداتها».

حسن شاكوش يرد على رضا البحراوي

وأضاف: «لو على إنك بتقول أنك أكبر مني، أنا عندي 32 سنة، وأنت لو طلعت البطاقة بتاعتك يا رضا هتلاقيني أكبر منك، وانا مشتمتكش بالأم لأن والدتك هي والدتي، وخليت ناس تدخل من الفرقة عندك عشان تشتمني وتقل مني».

وتابع حسن شاكوش: «لما هتطبل الشغلانة وتدور على cv، أنت مالكش أصلا في الشغلانة، صدقني وبكرا الأيام تثبتلك كل ده».

مشاجرة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي

وحدثت مشاجرة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي يوم الجمعة الماضي، خلال حفل جمعهما مع حمو بيكا في الساحل الشمالي.

بينما قال الفنان رضا البحراوي لـ شاكوش، قائلا: «أنا مش هرد عليك عشان أنا محترم ونفسي في يوم يجمعنا مسرح ونطلع نغني قصاد بعض قديم وجديد، وساعتها هنشوف مين اللي على حق، واستني مني أغنية جديدة في خلال 3 أيام معمولة مخصوصة ليك، ولو عندك كام مليار مش مكسوف من نفسك إن جمهورك داخل يشتم فيك، عشان أنت مش سالك».