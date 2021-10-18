فيلم «ريش» يواجه اتهامات بالإساءة لمصر.. والزهيري: «مش أول مخرج»

حالة واسعة من الجدل آثارها فيلم «ريش» للمخرج عمر الزهيري، وذلك بعد عرضه ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، حيث انسحب عدد من الحضور أثناء عرض الفيلم من بينهم الفنان شريف منير، الذي وصفه بـ «المسيء لمصر» على حد تعبيره.

صناع فيلم «ريش» يردون على الاتهمات بـ «الإساءة لمصر»

وعبر المخرج عمر الزهيري عن سعادته بردود الأفعال حول الفيلم برغم من حالة الجدل المثارة حوله، مؤكدا أن النقد المصري للفيلم إيجابي أكثر من النقد الأجنبي، وهو ليس أول أو آخر مخرج ينتقده المتابعون عن فيلم قدمه، فهو يتمنى تقديم العديد من الأفلام المختلفة.

وأوضح مخرج «ريش» لـ«الوطن»، أن الفيلم من المقرر طرحه تجاريا في دور العرض السينمائي، في ديسمبر المقبل.

ومن جانبها، قالت منتجة الفيلم شاهيناز العقاد لـ«الوطن»، إن الفيلم لا يسئ لمصر مطلقا، وما يحدث في الفيلم يحدث في جميع دول العالم، متابعة: «الفيلم يوجد به 30 مغزى يجب أن ننظر لهم».

قصة فيلم «ريش» المشارك في مهرجان الجونة السينمائي

يشارك فيلم «ريش» في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك في العرض الأول للفيلم بعد مشاركته في مسابقة أسبوع النقاد بالدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي، وحصوله على الجائزة الكبرى للمسابقة، ليكون الفيلم المصري الأول الذي يحصل على جائزة من مهرجان كان.

وتدور أحداثه حول أم تكرس حياتها لزوجها وأطفالها، ولكن تنقلب الأوضاع عندما تتسبب خدعة سحرية فاشلة في حفلة عيد ميلاد ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، في تحويل زوجها المتسلط إلى دجاجة.

ويعتبر الفيلم هو التجربة الروائية الطويلة الأولى لمخرجه عمر الزهيري، الذي تخرج من المعهد العالي للسينما، ويمتلك في رصيده الفني فيلمين قصيرين «زفير» و«ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375».