برلمانية تقدم طلب إحاطة لترميم مسجد أثري في كفر الشيخ.. معرض للانهيار

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن عدم ترميم مسجد العمري الأثري بفوه التابعة لمحافظة كفر الشيخ، ما يجعله عرضة للانهيار.

وأكدت النائبة في بيان لها، اليوم، أن الآثار الإسلامية في مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، تعاني من الإهمال الشديد، بالرغم من أنها تضم أكثر من 365 مسجدا أثريا إضافة للعديد من الآثار، مشيرا إلى أن بعض المساجد الأثرية تحتاج إلى الترميم إذ تتساقط المياه وأجزاء من السقف على المصلين والجدران والأعمدة متهالكة.

وأضافت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، أن وزارة الأوقاف، وافقت على تمويل وزارة الآثار بمبلغ مليون جنيه لتنفيذ الأعمال المطلوبة لمسجد العمري الأثري بمدينة فوه، حيث قامت وزارة الاوقاف بإرسال مبلغ 500 ألف جنيه كمرحلة أولي، و500 ألف جنيه كمرحلة ثانية، كما أن وزارة الآثار طالبت الأوقاف أكثر من مرة بإرسال المبلغ كاملاً حتى يتم طرح المشروع أو قيام وزارة الأوقاف هي بطرح المشروع عن طريقها تحت إشراف وزارة الآثار.

وطالبت النائبة وزارة الأوقاف بإرسال المخصصات المالية لترميم مسجد العمري الأثري كاملاً حتى يتم طرح المشروع أو قيام وزارة الأوقاف هي بطرح المشروع عن طريقها تحت إشراف وزارة الآثار، تجنبا لانهيار هذا المسجد الأثري.

العمري من أقدم مساجد كفر الشيخ

ومسجد العمري يعتبر أحد أقدم مساجد محافظة كفر الشيخ وتم إنشاؤه عام 22 هجرية وسمي «العمري» لأنه تم إنشاؤه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه بعد فتح مصر على يد عمرو بن العاص، ويتميز المسجد فى تخطيطه وبنائه بأنه على غرار تخطيط وبناء المسجد النبوى في المدينة المنورة.