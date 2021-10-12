وزير الآثار يوضح سبب عدم إقامة حفل افتتاح المتحف الكبير العام الحالي

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن السبب وراء عدم إقامة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير هذا العام، هو الخوف من حضور عدد قليل من ضيوف العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا في الوقت ذاته إلى أن احتفالية الأقصر ستتم قبل نهاية العام، وسط تطوير المحافظة في مختلف الأماكن، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء زار اليوم قريتين في مدينة إسنا ليتابع عمل مبادرة «حياة كريمة » في القرى الموجودة هناك، وسيتم تطوير السوق وإنشاء مرسى إسنا لتعود المدينة إلى مكانتها السياحية السابقة.

الله يكون في عون أهل الأقصر

وأضاف «العناني»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه ينزل الشارع بنفسه ليحل مشكلات العاملين في مجال السياحة في محافظة الأقصر، متابعا: «الله يكون في عون أهل الأقصر، حصلت ثورة في 2011 ثم أزمة الطائرة الروسية ثم كورونا، بس إحنا بندعمهم ونفسي المهرجان اللي هنعمله في الأقصر نعمله كل سنة، ويكون في مهرجان أقصر في المحافظات السياحية في ميعاد سنوي ثابت بالتنسيق مع مختلف الوزراء، وإن شاء الله بنخطط نعمل حاجة عند منطقة الأهرامات والمتحف الكبير يوم رأس السنة الميلادية».

طفرة في مصر تحدث على كل الأصعدة

وأوضح وزير السياحة والآثار، أنه في القريب سيتم نقل ساكني نزلة السمان إلى منازل جيدة في ظل حياة كريمة، لافتا إلى أن هناك طفرة تحدث في مصر على كل الأصعدة، مبينا أن تحديث البنية التحتية سيساعد السياحة والسياح على التنقل في أسرع وقت وبشكل مؤمن، مؤكدا أن القطار السريع من القاهرة إلى أسوان سيشجع السياح للتحرك داخل مصر بدلا من التحرك بالقطار العادي أو الطيران الداخلي.

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وتابع: «بقى عندنا طرق سريعة مؤمنة وأماكن لليخوت ده هيخلي دولة سياحية، مش بس السياحة آثار بس، اللي يهمني أن إيطاليا فتحت شرم الشيخ ومرسى علم وعدد الروس اللي بيجي بيزيد وبريطانيا شالت مصر من القائمة الحمراء، دي مرحلة ثقة مش مرحلة أرقام، وسمعتنا الصحية جيدة، لأن حضور السياح يثبت أن السمعة الصحية جيدة لأن مفيش دولة هاتبعت مواطنيها لمكان تتصاب منه، ولسه في دول مستنين تبعت سياحها الفترة الجاية، وهنعلن الأرقام السياح اللي زاروا مصر نهاية السنة دي».