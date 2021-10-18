6 فائزين في بطولة «سوما باي» المفتوحة للجولف بالبحر الأحمر

فازت أمل راتب لاعبة نادي «بالم هيلز جولف» بالمركز الأول، في فعاليات بطولة سوما باي المفتوحة للجولف، المقامة في منتجع «كاسكادز جولف» بالبحر الأحمر، في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2021، إذ عقدت مباريات البطولة بملعب «سوما باي»، وجرى استقبال نحو 80 من لاعبي الجولف من دول عديدة، بحضور فوسي مافيمبيلا- سفير دولة جنوب إفريقيا في مصر، وفازت بالمركز الثاني صوفي عيسي «قطامية هايتس»، والمركز الثالث علي صبري «نادي الجزيرة الرياضي».

إحياء مشروع طريق أفريقيا السريع

وقال المنظمون في بيان، إن بطولة سوما باي المفتوحة للجولف هذا العام، بحضور استثنائي لـ فوسي مافيمبيلا- سفير دولة جنوب إفريقيا في مصر، في إطار شعار البطولة، إحياء مشروع طريق أفريقيا السريع، والمعروف إعلاميًا باسم «طريق القاهرة- كيب تاون».

وفي القسم الثاني، فاز كل من: يسري فؤاد نادي «بالم هيلز جولف» بالمركز الأول، المركز الثاني: زكي خالد «ميراج سيتي»، والمركز الثالث: سيف شاهين نادي «دريم لاند جولف».

البحر الأحمر وجهة جذب سياحي عالمية

وعقب مافيمبيلا، على مراسم البطولة ممتدحًا: إنه «من دواعي سروري أن أحضر حدثاً رياضيا علي هذا القدر من التنظيم في مصر. استمتعت بوقتي وبالطقس الرائع، فضلًا عن الضيافة الممتازة في أحضان البحر الأحمر. إنه حدث رياضي مثير بالفعل، وأعتقد أن المنطقة تمتلك جميع الإمكانيات التي تؤهلها لتكون وجهة جذب سياحي عالمية»