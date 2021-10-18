تفاصيل مقتل أب على يد ابنه بالبدرشين.. مشاجرة مع الجيران وطلقة طائشة

عاد الابن إلى منزله وقد استشاط غضبا بعد خلاف مع جيرانه في أحد مناطق البدرشين، وكانت علامات الغضب واضحة على وجهه، وللوهلة الأولى ظن والده أن المشاجرة انتهت، لكنه تفاجأ بإحضار ابنه سلاحا ناريا «فرد خرطوش» من مكان كان يخفيه فيه داخل المنزل، ويهم بالخروج مجددا ليكمل عراكه.

الأب يحاول إبعاد نجله عن التشاجر

وبمجرد أن لمح الأب ابنه، وهو ممسكًا بالسلاح، حتى أسرع نحوه مقررًا إبعاده عن الشر، وحتى لا يدخل في مشكلات قد تتسبب له في كارثة وضياع مستقبله، فأسرع الأب نحو ابنه لمنعه قائلا له «رايح فين، مش هسيبك تضيع مستقبلك»، وأثناء وقوفه أمام أبنه رافضًا خروجه بالسلاح، خرجت طلقة من السلاح الناري، استقرت في جسد والده، ليسقط الأب على الفور على الأرض.

وأسرع الجيران على صوت الطلقة والصرخات التي انطلقت من داخل منزل الضحية، وبمجرد أن شاهدوا المجني عليه أرضًا، أسرعوا بطلب الإسعاف، وتم نقله الى المستشفى، ولكنه توفي بمجرد وصوله متأثرًا بإصابته بالطلقة، وتم إبلاغ رجال المباحث اللذين انتقلوا إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ إلى قسم الشرطة

تعود البداية إلى ورود إشارة من إحدى المستشفيات إلى مركز شرطة البدرشين، تفيد بوصول أحد الأشخاص، مصابا بطلق ناري ومصرعه.

وعقب الانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه كان يحاول إبعاد نجله من التشاجر مع جيرانه بمنطقة الشوبك، التابعة للبدرشين، وأثناء منعه، خرجت طلقة من السلاح الناري الذي كان يمسكه المتهم، أصابت الأب مما تسبب في وفاته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، كما تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي باشرت التحقيق في الواقعة.