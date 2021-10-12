ضبط 186 قطعة سلاح ناري و262 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (186 قطعة سلاح ناري، بحوزة 154 متهما)، وذلك على النحو التالي:

(14) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(25) بندقية خرطوش.

(11) طبنجة.

(135) فردا محليا.

(232) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(250) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (84411) حكما قضائيا متنوعا وذلك على النحو التالى:

(345) حكم جناية.

(25533) حكم حبس جزئي.

(4484) حكم حبس مستأنف.

(42733) حكم غرامة.

(11316) مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (262) قضية مخدرات، بإجمالي (269) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (29٫210 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (8٫994 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4٫030 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1٫085 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1٫852 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (1٫250 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (597 جراما).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت ( 350 جراما).

كمية من مخدر الآيس وزنت (30 جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 5 جرامات).

(2017) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (29) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (25) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (317) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20944) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.