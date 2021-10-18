ضبط 1700 كيلو جبنة رومي غير صالحة للاستهلاك في حملة مطروح

أعلن الدكتور محمد علي المتولي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن لجنة من مديرية الصحة، تضم متخصصين من إدارة الطب الوقائي، برئاسة الدكتور شريف كامل الشناوي، مدير عام الطب الوقائي، شنت حملة تفتيش على الأسواق في مدينة مرسى مطروح، استهدفت عدداً من المحلات، أسفرت عن ضبط 1700 كيلوجرام جبنة رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في مخازن أحد محلات بيع الجبنة بالجملة، وجرى سحب عينات من الكمية المضبوطة، بعد ورود شكاوى من بعض المواطنين.

فحص عينات جبنة رومي بمعامل الصحة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح إنه جرى فحص الشكاوى، والتوصل إلى مصدر التخزين الخاص بأنواع الجبنة المضبوطة، وتم سحب جميع الكميات الموجودة في الأسواق من نفس النوع مصدر الشكوى، كما سحبت اللجنة عينات من المضبوطات وإرسالها إلى المعامل التابعة لوزارة الصحة، وتحرر محضر الضبط اللازم للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

محافظ مطروح يشدد على حملات الأسواق

وأصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء اليوم الاثنين، توجيهات مشددة بالمتابعة المستمرة للمعروض من السلع الغذائية، والتأكد من سلامتها، ومنع أي تجاوزات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، من خلال اللجان للتفتيش المستمر على المحلات التجارية، التى تعرض وتبيع المواد الغذائية، والمخازن الخاصة ببيع الجملة ونصف الجملة، ومحلات السوبر ماركت الكبيرة، التي يوجد إقبال عليها في الأحياء والمناطق السكنية في مراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية، خاصة بعيداً عن العاصمة في الحمام والعلمين والضبعة ورأس الحكمة، والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلى سيوة.