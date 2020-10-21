ضبط 336 كيلو جبنة رومي منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة

تمكنت حملة من مفتشي مكتب مراقبة الأغذية بدمنهور، من ضبط 28 قرص جبن رومي عوارية، تزن 336 كيلو جرام، منتهية الصلاحية، مخزنة بداخل الثلاجة، بها عفن غائر ومتغلغل بداخل الأقراص، ظاهر أسود اللون، فاقدة خواصها الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بقصد إعادة تدويرها، وطرحها للبيع والتداول مرة أخرى.

أتى ذلك خلال حملات المحافظة المستمرة، التي تقوم بها مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق، والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان، والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشكلت عدة حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق بمراكز إيتاي البارود ودمنهور وأبو المطامير ومدينة النوبارية، أسفرت عن تحرير 46 محضرا متنوعا عبارة عن: 14 محضرا بالمرور على المخابز بمركزي دمنهور وإيتاي البارود، منهم 12 إنتاج خبز ناقص الوزن، وواحد تصرف في عدد 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وآخر توقف مخبز عن الإنتاج بدون عذر.

وحرر 11 محضرا، في مركز أبو المطامير، عبارة عن اثنين نقص وزن، و4 مواصفات و3 عدم إعلان، وواحد توقف بدون إذن رسمي، وآخر عدم نظافة.

وخلال حملة مكبرة على المحال والأسواق بمدينة النوبارية، حرر 21 محضرا للغش التجاري، ولإدارة أنشطة بدون ترخيص، وعدم إعلان عن أسعار المنتجات الغذائية لمحلات عامة وبقالة ومخابز سياحية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار حملات التموين بجميع المراكز والمدن بنطاق المحافظة، لتحقيق الانضباط بالأسواق وردع المخالفين والمتلاعبين بالسلع التموينية، والمتاجرين بالسلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.