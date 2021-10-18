«آبل» تعلن طرح سماعتها «AirPods» الجديدة بـ179 دولارا

أعلنت شركة «ابل»، طرح سماعة «أير بود»، ذات مواصفات جديدة جرى تحسينها، مشيرة إلى عدة مواصفات جديدة بها، أذ إنها تتمتع بعمر أطول بالنسبة للبطارية، وصوت مضخم للاستمتاع بتجربة استماع أفضل.

وأضافت «آبل»، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أن السماعة الجديدة الـ«أير بود»، تتمتع بمزيد من التحكم في الموسيقى الخاصة بالمستخدم، كما تدفع بتحسين جودة المكالمات عبرها، لافتة إلى أن هذا الجيل، الثالث من السماعات AirPods، تتمتع بقواعد قوية، وترددات واضحة ونظيفة وعالية الدقة.

السماعة الجديدة تتمتع بمقاومة شديدة للماء

وتابعت خلال عرض السماعة الجديدة في المؤتمر، أن من مميزات AirPods الجديدة، أنها تتمتع بمقاومة شديدة للماء والعرق، علاوة على تصميم مثالي محيطي جديد يوفر الصوت مباشرة إلى أذن المستخدم، مع تخصيص الصوت لك في الوقت الفعلي، حتى تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى، كما كان من المفترض أن يتم سماعها.

2820 جنيها مصريا سعر السماعة الجديدة من آبل

وأكدت «آبل»، بدء طلب السماعة الجديدة الـ«AirPods» بداية من اليوم، على أن تكون متاحة ومتوفرة بالأسواق، بداية من الأسبوع المقبل، وتتاح أسعارها بـ179 دولارا وهو ما يعادل 2820 جنيها مصريا.

كانت شركة آبل، أعلنت لمستخدميها، عزمها طرح مجموعة جديدة من المنتجات، مع تحديث بعض الأجهزة المتوفرة حاليا بالأسواق، مع طرح أحجام أكبر من ماك بوك برو أيضا.

كما أشارت الشركة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إلى أنه من المرجح، الإعلان اليوم عن موعد الإصدار الرسمي لنظام macOS Monterey، وهو أحدث نظام تشغيل لأجهزة ماك خلال حفل الإطلاق.

وعقدت شركة آبل، مؤتمر عالمي في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم، لعرض أحدث منتجاتها الجديدة، وتحديثات لأهم الأنظمة التي تعمل تحت علامة آبل العالمية.