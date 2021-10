الروسية العالمية «شيفتشينكو» تشارك في أول فيلم عالمي من إنتاج عربي

كشفت الفنانة الروسية العالمية، ليوبوف شيفتشينكو، عن مشاركتها في فيلم «باشا»، الذي يعد أول عمل سينمائي عالمي من إنتاج شركة «مقام» للمنتج العربي العالمي سيف عريبي، ويتصدر البطولة فنان مصري شهير، من المقرر الكشف عن شخصيته خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة تواجد عدد من نجوم «هوليوود» على رأسهم ميخائيل جوريفوي.

«شيفتشينكو» تنشر البرومو الأول لفيلم «باشا»

ونشرت «شيفتشينكو» البرومو الأول لفيلم «باشا»، عبر حسابها على «إنستجرام» بتعليق «Egypt مصر».. بالإضافة إلى الجملة الدعائية للعمل بالإنجليزية، وتقول: «قدرك أن تكون باشا.. لن تستطيع أن تغير ذلك ولن تستطيع أن تهرب منه.. باشا قريبا».

والمعروف أن ليوبوف شيفتشينكو ممثلة روسية، اشتهرت بالمشاركة في الفيلم الكوميدي SOS, Father Frost, or Everything Will Come True! الذي طرح عام 2015، وكانت ضمن فريق فيلم الخيال العلمي Cosmoball الذي عرض في 2020.

كما شاركت الممثلة الروسية في مسلسل قصير أيضا وهو Vozmezdie في 2018، وتبلغ من العمر 33 عاما، ودرست الحقوق وفق ما أعلنته على مدونتها الخاصة، وقدمت عدد من الأدوار المسرحية في روسيا.

إعجاب وترحيب بـ«برومو» الفيلم

وكان المنتج العربي العالمي سيف عريبي، قد تلقى كلمات تهنئة وإعجاب على برومو «باشا»، من عدد من صناع السينما المصرية والعالمية ممن كانوا برفقته خلال تواجده بمهرجان الجونة السينمائي، حيث أشادوا بدقة واحترافية العمل وتنفيذه بالإضافة إلى حداثة فكرته، التي من المتوقع أن تحدث تأثيرا قويا في إنتاجات الشرق الأوسط السينمائية التي ترقى للعالمية.

ويظهر البرومو بشكل تشويقي مبهر، لمشاهد تخطف الأنظار تم تصويرها وإخراجها بتقنيات ومواصفات السينما العالمية، وهو ما يُعد نقلة وإضافة غير مسبقة للسينما العربية والمصرية.

تصوير مشاهد الفيلم في 3 دول بإنتاج ضخم

وتم تصوير مشاهد فيلم «باشا» في ثلاثة دول هي مصر وروسيا والمجر بإنتاج ضخم غير مسبق في الشرق الأوسط، وهو ما يفسر سبب تغيب المنتج سيف عريبي عن مجال السينما لقرابة العامين حيت استغرق الإعداد للعمل الجديد العديد من الدراسات والحصول على الموافقات الأمنية للتصوير في هذه الدول، بالإضافة إلى جلسات العمل للخروج بعمل متكامل يبرز قدرة السينما العربية في المنافسة بقوة عالميا.

«باشا» يشارك في بطولته فنان من كل بلد عربي، وهو تأليف محمود حمدان وفضل توشنا، ومن إخراج جمال السروي، ومن المقرر أن يُطرح العمل بدور العرض بمصر والعالم العربي يوم 5 يناير 2022 خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

وتعد مشاركة النجم العالمي، ميخائيل جوريفوي، إضافة مميزة له، حيث شارك في العديد من الأعمال التي تعد علامات في السينما الأمريكية منها «جسر الجواسيس» من إخراج ستيفين سبيلبرج، وفيلم «تخطي التتبع» من بطولة النجم العالمي جاكي شان.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المنتج سيف عريبي، فيلم «122» بطولة طارق لطفي، أحمد داود، أمينة خليل، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، ومن إخراج ياسر الياسري ومن قبله فيلمي «الهرم الرابع» و«القرد بيتكلم».