سيف عريبي يطلق برومو «باشا» من الجونة: فيلم يضم نجوما عالميين (فيديو)

يخوض المنتج العربي العالمي سيف عريبي تجربة سينمائية كبيرة من خلال فيلم «باشا» الذي يُعد أول عمل عالمي من إنتاج عربي لشركته «مقام»، وبمشاركة عدد من نجوم «هوليوود» على رأسهم ميخائيل جوريفوي، ويتصدر البطولة فنان مصري شهير لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

عدد من صناع السينما العالميين بالجونة يشيدون بالعمل الفني

وكشف عريبي، خلال تواجده بمهرجان الجونة السينمائي، عن البرومو الأول لفيلم «باشا»، عبر صفحته على حسابه على إنستجرام وصفحة «فيس بوك» معلقا بجملة: «قدرك أن تكون باشا.. لن تستطيع أن تغير ذلك ولن تستطيع أن تهرب منه.. باشا قريبا».

وأشاد عدد من صناع السينما العالميين ممن كانوا برفقة عريبي في الجونة بدقة واحترافية العمل وتنفيذه، بالإضافة إلى حداثة فكرته التي من المتوقع أن تحدث تأثيرا قويا في إنتاجات الشرق الأوسط السينمائية التي ترقى للعالمية.

ويظهر البرومو بشكل تشويقي مبهر لمشاهد تخطف الأنظار تم تصويرها وإخراجها بتقنيات ومواصفات السينما العالمية وهو ما يعد نقلة وإضافة غير مسبقة للسينما العربية والمصرية.

تم تصوير معظم مشاهد «باشا» في ثلاث دول هي مصر وروسيا والمجر بإنتاج ضخم غير مسبق في الشرق الأوسط وهو ما يفسر سبب تغيب المنتج سيف عريبي عن مجال السينما لقرابة العامين، حيث استغرق الإعداد للعمل الجديد العديد من الدراسات والحصول على الموافقات الأمنية للتصوير في هذه الدول، بالإضافة إلى جلسات العمل للخروج بعمل متكامل يبرز قدرة السينما العربية في المافسة بقوة عالميا.

«باشا» يشارك في بطولته فنانا من كل بلد عربي وهو تأليف محمود حمدان وفضل توشنا ومن إخراج جمال السروي، ومن المقرر الكشف عن تفاصيل العمل والفنان المصري الشهير المشارك به من خلال مؤتمرا صحفيا يتم الإعداد له خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتُعد مشاركة النجم العالمي ميخائيل جوريفوي إضافة مميزة له، حيث شارك في العديد من الأعمال التي تعد علامات في السينما الأمريكية منها «جسر الجواسيس» من إخراج ستيفين سبيلبرج وفيلم «تخطى التتبع» من بطولة النجم العالمي جاكي شان.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المنتج سيف عريبي هو فيلم «122»، ومن قبله فيلمي «الهرم الرابع» و«القرد بيتكلم».