بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة «مدبولي»

بدأ، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.ويتابع «مدبولي»، خلال الاجتماع، عدداً من الملفات الهامة التي تعمل عليها الحكومة.

مدبولي يعرض على الوزراء قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا

ومن المُقرر أن يعرض رئيس مجلس الوزراء، على الوزراء القرارات التي توصلت إليها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد قبل يومين، والتي تقضي بمنع دخول الموظف إلى جهة عمله الحكومية بعد يوم 15 نوفمبر المقبل، ما لم يحصل على لقاح كورونا، أو يتم إلزامه بإجراء تحليل PCR كل أسبوع.

لقاح كورونا شرط دخول الجهات الحكومية بدءا من ديسمبر

كما يعرض «مدبولي»، خلال الاجتماع، قرار اللجنة بمنع المواطنين من دخول الجهات الحكومية اعتباراً من أول ديسمبر، حال عدم الحصول على لقاح كورونا.

وتشتمل قرارات «عليا كورونا»، أيضاً، أن يتم تخصيص مليار جنيه لمجابهة آثار الجائحة.

كما من المقرر أن تعرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، مستجدات مجابهة فيروس كورونا المستجد، ومن بينها عدد الحاصلين على اللقاحات، والكميات التي سترد، وعدد المطعمين ضد الفيروس في الفئات المستهدفة، ومنها الموظفين، والعاملين وطلاب الجامعات والمعاهد العليا، والعاملين بالمدارس.