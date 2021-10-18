مدبولي: الرئيس يتابع شخصيا تطورات مشروع تجميع وتصنيع مستشقات البلازما

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع ممثلي شركة «جريفولز الإسبانية» لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، لمناقشة تطورات تنفيذ المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما بالتعاون مع الشركة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، واللواء الدكتور مجدي أمين، رئيس شركة «جريفولز ايجيبت».

تصنيع وتجميع مشتقات البلازما

أكد الدكتور مصطفي مدبولى، خلال الاجتماع، على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة المصرية للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، لما يمثله من أهمية كبيرة في نقل وتوطين الخبرات في مجال مشتقات بلازما الدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع شخصيًا وبصفة دورية تطورات الموقف التنفيذي لهذا المشروع، الذى سيساهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر.

ضغط الجدول التنفيذي للمشروع

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية عازمة على توفير كافة سبل الدعم الممكن لتنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، وقامت بالفعل بإصدار قانون «تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها»، للإسراع بتنفيذ هذا المشروع، لتحقيق الريادة في إنتاج وتوفير مشتقات البلازما في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة ضغط الجدول التنفيذي للمشروع، الذي يمثل إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التي تعتني بصحة المواطنين المصريين.

مستجدات المشروع

من جانبه، استعرض اللواء الدكتور مجدي أمين، رئيس شركة جريفولز ايجيبت، آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، مشيرًا إلى أن مركز مشتقات البلازما الموجود بمصر، يعد صرحًا لتدريب وتأهيل الكوادر في هذا المجال، وجرى إعداده وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، مشيدًا في هذا الصدد بما وفرته الحكومة المصرية من دعم كامل، ساهم في الإسراع في تنفيذ هذا المشروع.

6 مراكز للبلازما في المستشفيات الجامعية

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه يجرى العمل حاليًا على إعداد نحو 5 أو 6 مراكز للبلازما في المستشفيات الجامعية التابعة لعدة جامعات مصرية، فضلاً عن أنه يجرى العمل على بحث إمكانية إعداد برامج تعليمية وتدريبية تمنح درجات علمية معتمدة للكوادر التي تدرب من خلال هذه المراكز.

من جانبه، أعرب ممثل شركة «جريفولز» الإسبانية عن إعجابه بعزم الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، لافتًا إلى أنه ولأول مرة يلمس مثل هذا الإصرار، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت خلال فترة وجيزة، العمل بجدية على تسخير كافة الإمكانيات والتغلب على البيروقراطية من أجل تنفيذ مشروع حيوي مثل هذا، مقارنة بعدد من الدول التي حاولت تنفيذ هذا المشروع دون جدوى.

ولفت ممثل الشركة إلى أهمية تأمين الدول لاحتياجات مواطنيها من البلازما، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها حماية لهم من الأمراض الخطيرة، لاسيما في الوقت الراهن الذي يشهد صعوبات لوجيستية في نقل وتصدير البلازما، مشيرًا إلى أن مصر ستعد الرائدة في القارة الإفريقية في حصول مركزها على اعتماد الجودة من الاتحاد الأوروبي.