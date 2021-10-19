أطباء الدقهلية تنعي استشاري عظام بعد وفاته بكورونا

نعت نقابة أطباء الدقهلية، الدكتور أسامه صبيح استشاري ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى ميت غمر العام سابقا، الشهيد رقم 94 من أطباء المحافظة، إثر وفاته في العزل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، لتبدأ نقابة الأطباء مع الموجة الرابعة لجائحة كورونا في نعي ضحاياها من جديد بعد انحسار شديد في الوفيات بين أعضائها خاصة بعد تلقي لقاح فيروس كورونا.

نقابة الأطباء تنعي «صبيح»

وأصدرت نقابة أطباء الدقهلية بيان نعي قالت فيه: «تتقدم نقابة أطباء الدقهلية بخالص العزاء في وفاة الدكتور أسامه صبيح، استشاري ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى ميت غمر العام سابقا رحمه الله رحمة واسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

«الشحات»: صبيح توفي بعد 10 أيام في العزل

وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور أسامة صبيح استشاري ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى ميت غمر العام سابقا، توفي بعزل مستشفى ميت غمر بعد 10 أيام من دخوله المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو الشهيد رقم 94 من الأطباء بمحافظة الدقهلية خلال جائحة كورونا.

لوحة الشرف لأطباء الواجب في مدخل نقابة أطباء الدقهلية

وأضاف الشحات لـ«الوطن»، أنه تم تدشين لوحة أطباء الواجب التي تضم أسماء وصور جميع من توفوا خلال الجائحة منذ بدايتها إلى الآن حيث بلغ عدد الشهداء خلال الجائحة في الدقهلية وحدها 94 طبيبا حتى الآن، حتى ننسى دور الأطباء في مقاومة الجائحة وتم وضع لوحة الشرف لأطباء الواجب بمدخل النقابة لنؤكد دورهم الهام والفعال.