«شيرين» تلجأ للقضاء: طليقي رفض دفع مصروفات مدرسة بنتنا

أمام محكمة الأسرة وقفت «شيرين. ن»، تطالب طليقها بنفقات تعليم ابنتها لمدة 3 سنوات، بعد امتناعه عن سداد مصروفاتها الدراسية، على الرغم من أنه ميسور الحال، لكنه تعنت معها عن سداد نفقة وصلت لـ 22 ألف جنيه، على حد قولها.

الأب امتنع عن سداد المصروفات رغم أنه ميسور الحال

نسجت «شيرين» عريضة الدعوى التي أقامتها، قائلة: «إنها كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى ورزقت منه بطفلة، لكنهما انفصلا منذ فترة، ولكن الزوج امتنع عن الإنفاق على تعليم صغيرتهما رغم أنه يعمل في وظيفة مرموقة، ولديه دخل ثابت وأملاك أيضًا بعيد عن الوظيفة».

وأشارت الزوجة أمام القاضي، إلى أن طليقها رفض دفع المصروفات الدراسية لمدة 3 سنوات بعد أن وافق على نوع المدرسة، لتدفع من مالها الخاص المصروفات، وأنها حاولت معه على مدار عامين ونصف بكل ود أن يتحمل المسؤولية لكنه رفض دون الإدلاء بأي سبب.

الزوجة تلجأ لمكتب تسوية المنازعات الأسرية

وأكدت أنها في البداية، لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وباتت محاولات التسوية بالفشل أكثر من مرة، الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى الراهنة للحصول على حقوق طفلتها، مقدمة «صورة ضوئية من قيد ميلاد الطفلة، وأصل إفادة من المدرسة المقيدة بها، ووثيقة زواجها من المدعى عليه».

المحكمة تنصف الزوجة

ولفتت إلى أنها توجهت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى نفقة، وصدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2464 لسنة 2021، بحبس زوجها بإحدى محاكم الأسرة 6 أشهر، على خلفية اتهامه بالامتناع عن دفع نفقة ابنته، وذلك بعد أن تعنت عن سداد متجمد نفقة يقدر بـ 22 ألف جنيه، بعد أن تأكدت المحكمة أن المدعى عليه ميسور الحال، مستندة للمادة 293 من قانون العقوبات.