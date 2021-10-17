زوجة أمام محكمة الأسرة: رفض توثيق الطلاق لمدة 4 سنوات..«سايبني متعلقة»

«تركني مُعلَّقة على ذمته 4 سنوات، وعانيت بسبب ملاحقته لي ورسائل التهديد المستمرة وتوعده بإيذائي، بعد اعتياده على ترديد يمين الطلاق دون حساب، فلا أدري إن كنت ما زلت على ذمته، أم مطلقة، في ظل رفضه توثيق تطليقي وهجره لي منذ 4 سنوات مضت».. بهذه العبارات، حررت «سارة.ي» دعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة لتتخلص من أفعال طليقها، «هشام.م» بسبب الأضرار النفسية والصحية الذي لاحقها بها.

تفاصيل الزيجة

وروت «سارة» مأساتها أمام القاضي، قائلة: «تعرفت عليه في بداية عملي في المدرسة، وبعد فترة قليلة تقدم لي زوجي، وافقت على الزواج منه، ثم تمت مراسم الزواج، وبدأت حياتنا الزوجية بداية رائعة يملؤها الحب والفرح، لتتحول تدريجياً إلى حياة روتينية تشوبها بعض المشكلات التافهة، فكنا قادرين حينها على التخطي من الأزمات وتسوية الخلافات بين بعضنا البعض، ثم مرت فترة على الزواج وأصبحنا غير قادرين على حل أي خلاف بيننا».

«بعد أشهر علمت بحملي وبعدها بدأ زوجي بتعنيفي وسبي، بسبب ظروفه المادية، في وسط كل هذه الأزمات وضعت ابني الأول، وكنت أتخيل أنه سيعود الحب بيننا، لكن لم يتغير شيء، فكان على مدار عامين يفتعل المشكلات والخلافات حتى أترك المنزل، كي لا يتحمل نفقاتي»، بحسب سارة.

بيضربني دايما

وتابعت الزوجة: «طوال عامين فترة عيشي بمنزله تعرضت للضرب الذي أدى إلى إصابتي بالضغط، بخلاف تعنيفه لطفليه، وتهديده لي بالحرمان منهما بعد محاولته خطفهما من حضني في استضافة ودية».

وأشارت الزوجة في عريضة الدعوى التي أقامتها أمام محكمة الأسرة، إلى أنها كانت تقضي معظم وقتها في منزل والديها، حتى يتحملا مصروفاتها الشخصية لقلة عمله، لكنها كانت تجد نفسها مجبرة للعودة له بعد أن أصبحت حاملا للمرة الثانية، وعندما أنجبت زادت المشكلات بينها وبين عائلته.

الزوج هددها بأطفالها

وأكدت الزوجة أن الأمر تطور إلى ضربها وحدوث إصابات بالغة الضرر بجسدها، وإهانته المستمرة لها ولأهلها، وضربها على يد والدته، حتى إنه طردها هي وطفلاها من المنزل، وطلقها، وأخد طفليها منها إن لم تكف عن ترك المنزل، وحرمانها من حقوقها المادية، لتفاجأ الزوجة أنه طلقها للمرة الثالثة دون علمها، وهددها بخطف طفليها إن لم يتم التنازل عنهما.

الزوجة ترفض «محللا» للعودة

وأكملت حديثها، «لجأت لمحكمة الأسرة ومعارك القانون لطلب نفقة لطفلي، وتوثيق الطلاق بشكل رسمي، وأكدت استحالة إعادتها لعصمته، كونه طلقها 3 مرات، وتحتاج إلى محلل، غير أنها ترفض الزواج من آخر، وأنها ستكمل تربية ورعاية طفليها بمفردها، وذلك حتى لا يتمكن أهل زوجها من أخد طفليها منها».