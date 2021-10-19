أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الدقهلية اليوم

استقرت أسعار الخضار والفاكهة في معظم أسواق الدقهلية، لتكون في متناول معظم المواطنين، بخلاف كل من الطماطم والبطاطس والكوسة الذي وصل سعرها إلى 10 جنيهات للكيلو، كما حافظت أسعار الفاكهة على انخفاض أسعارها وذلك لتنوع المعروض منها في هذا التوقيت من السنة، وذلك وفقا لما أعلنت عنه الغرفة التجارية بالدقهلية بشأن الأسعار الاسترشادية داخل وخارج سوق الجملة اليوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر 2021 ضمن قائمة الأسعار الاسترشادية لكل من الخضراوات والفاكهة داخل وخارج سوق جملة المنصورة التابع للغرفة.

أسعار الخضار

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضراوات داخل سوق الجملة بالمنصورة، وخارج السوق وفي المنافذ لكل كيلو جرام اليوم الثلاثاء، شهدت استقرارا كبيرا نتيجة التنوع في المنتجات كما يلي:

فاصوليا خضراء: 15 جنيها

باذنجان رومي: 5 جنيهات

قلقاس: 8 جنيهات

بصل: 5 جنيهات

خيار: 8 جنيهات

فلفل: 8 جنيهات

جزر: يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات

طماطم: يتراوح سعر الكيلو من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات

بطاطس : 10 جنيهات

كوسة : يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات

أسعار الفاكهة

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام هي:

أناناس: 10 جنيهات

الموز : 15 جنيها

بلح: يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات

تفاح مستورد: يتراوح سعر الكيلو من 20 جنيهات إلى 25 جنيهات

كاكا: يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيهات إلى 12 جنيها

ليمون: 10 جنيهات

برتقال: 8 جنيهات

تين: 12 جنيها

رمان: 8 جنيهات

عنب: يتراوح سعر الكيلو من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات

جوافة : يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات