رئيس مجلس الدولة لـ«القاضيات»: أنتن إضافة للعمل القضائي

وجه المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، رسالة شكر للقاضيات المعينات بمجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية.

رئيس المجلس القاضيات إضافة للعمل القضائي

ورحب رئيس المجلس، في كلمته خلال حلف اليمين لتعيين 98 امرأة قاضية في مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ القضاء، اليوم الثلاثاء، بـ القاضيات، قائلًا: «نرحب بكن بعد 75 عامًا، تعيين 98 قاضية بالمجلس، أنتن إضافة للعمل القضائي»

وأضاف «حسام الدين»: «بعد عامين ستقول القاضيات ياليتني عملت منذ سنوات بمجلس الدولة، فهنا الوضع يختلف كليًا عن باقي الهيئات».

وحضر أهالي القاضيات، وتم تنظيم الحضور داخل خيمة لقصر الأميرة فوقية لمقر مجلس الدولة.

الرئيس يوجه بتعيين المرأة قاضية

وفي مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفتحت محكمة مجلس الدولة، في وقت سابق، أبوابها لتلقي طلبات التعيين الخاصة، بعضوات وظيفتي نائب ومستشار مساعد «ب» نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

شروط النقل من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية

ويشترط للتقديم في وظيفة مجلس الدولة، ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جدا، ويفضل المتقدمة التي لها ترتيب على دفعتها، كما يجب أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين بوظيفة نائب بمجلس الدولة، ووظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة «ب» أو وظيفة مستشار مساعد من الفئة بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة مستشار مساعد «ب» بمجلس الدولة.

و حصولها على دبلومين للدراسات العليا، أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام، وأيضا اجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المشكلة من قبل مجلس الدولة.