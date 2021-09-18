اليوم.. ثاني أيام تلقي طلبات تعيين قاضيات بمجلس الدولة

تستأنف محكمة مجلس الدولة، اليوم السبت، فتح أبوابها في اليوم الثاني على التوالي، لتلقي طلبات التعيين الخاصة، بعضوات وظيفتي نائب ومستشار مساعد «ب»، نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والتي تستمر حتى يوم الاثنين 20 سبتمبر 2021.

المستندات المطلوبة

أصل شهادة التخرج، أصل شهادتي دبلومي الدراسات العليا، بیان تدرج وظيفي حديث معتمد، شهادة من جهة العمل بعدم توقيع أي عقوبات تأديبية أو توجيه ملاحظات للعضو المتقدمة.

شروط التقديم

ويشترط للتقديم في وظيفة مجلس الدولة، ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جدا، ويفضل المتقدمة التي لها ترتيبا على دفعتها، كما يجب أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين بوظيفة نائب بمجلس الدولة، ووظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة «ب»، أو وظيفة مستشار مساعد من الفئة بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة مستشار مساعد «ب» بمجلس الدولة.

كما يشترط حصول المتقدمة على دبلومين للدراسات العليا، أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام، وأيضا اجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المشكلة من قبل مجلس الدولة.

الرئيس يوجه بالاستعانة بالمرأة في القضاء

جدير بالذكر، أن الرئيس السيسي وجه في 8 مارس الماضي، وزير العدل المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز.

وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيماً لما تحققه من نجاحات في كل المجالات التي تعمل بها.

محطات في حياة المرأة للوصول إلى المنصة

مشكلة شغل المرأة لمنصب قضائي هي مشكلة قديمة ترجع أحداثها إلى عام 1949 عندما قدم أول طعن من الدكتورة عائشة راتب، والتي حصلت على إجازة القوانين المصرية في سنة 1949 بدرجة جيد جداً، ولكن فشلت محاولاتها.

ولم تكن «راتب» الوحيدة، بل كان هناك طعن آخر في 30 مارس 2014، قدمته أمنية جاد الله، صاحبة مبادرة «المنصة حقها»، والحاصلة على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بالقاهرة عام 2013، بتقدير تراكمي امتياز مع مرتبة الشرف، وانتهى طعنها أيضا إلى نفس ما انتهى إليه طعن عائشة راتب، بالرفض.