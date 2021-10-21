من هو شيخ الأزهر محمد بيصار «الأشعري والفيلسوف»؟

يعتبر الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار، أحد العلامات المضيئة في تاريخ مشيخة الأزهر، وهو أشعري شافعي، ومن أعلام الفلسفة الإسلامية، و تلميذ مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده.

محمد عبد الرحمن بيصار

ويستعرض التقرير التالي 10 من أبرز المعلومات المعروفة عن الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار الذي يمر على ذكرى ميلاده 111 سنة، وهي كالتالي:

1- ولد الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار في يوم 20 أكتوبر 1910 بقرية السالمية، مركز فوه، بمحافظة كفر الشيخ.

2- حفظ القرآن الكريم وجوَّده ثم التحق بمعهد دسوق الديني الأزهري وبعد نجاحه بمعهد دسوق ألحقه والده بمعهد طنطا ليكمل فيه دراسته الثانوية، وكان شَغُوفًا بالتأليف فألَّف رواية اسمها (بؤس اليتامى) فأثار عليه حفيظة أساتذته لاشتغاله بالتأليف، وهو عيب كبير في نظرهم، فأجروا معه تحقيقًا كانت نتيجته أن ترك معهد طنطا إلى معهد الإسكندرية.

3- التحق بكلية أصول الدين وتخرَّج فيها بتفوق سنة 1949م، وتم تعيينه مُدرِّسًا بها، فجذب إليه الطلبة ولفت أنظار الأساتذة.

بعثة تعليمية

4- اختاره الأزهر في بعثة تعليمية إلى إنجلترا فانتقل بين الجامعات الإنجليزية، ثم استقر بكلية الآداب بجامعة أدنبره، ونال منها الدكتواره بتفوق، وعاد بعدها أستاذًا بكلية أصول الدين.

5- في عام 1955م أصبح مديرًا للمركز الثقافي الإسلامي بواشنطن، لمدة 4 سنوات، وبعدها عاد إلى مصر أستاذًا بكلية أصول الدين.

6- في عام 1963م اختاره الأزهر رئيسًا لبعثته التعليمية في ليبيا، فواصل مجهوداته في نشر الدعوة الإسلامية هناك.

7- وفي عام 1968م صدر قرار جمهوري بتعيينه أمينًا عامًّا للمجلس الأعلى للأزهر، وفي 1970م صدر قرار جمهوري بتعيينه أمينًا عامًّا لمجمع البحوث الإسلامية، ثم في عام 1974م خلا منصب وكيل الأزهر، فصدر قرار جمهوري بتعيينه وكيلا للأزهر، حيث كان يوصفه كونه الساعد الأيمن لشيخ الأزهر حينها الدكتور عبد الحليم محمود.

8- صدر قرار جمهوري بتعيينه وزيرًا للأوقاف وشؤون الأزهر في 15 من أكتوبر سنة 1978م.مكانته العلمية

9- في آخر يناير سنة 1979م صدر قرار بتعيين فضيلة الشيخ الإمام محمد عبد الرحمن بيصار شَيْخًا للأزهر بعد وفاة الشيخ الإمام عبد الحليم محمود، كما تولي المشيخة بعده الشيخ الدكتور جاد الحق علي جاد الحق، وقد استهل عمله بتأليف لجنة كبرى لدراسة قانون الأزهر ولائحته التنفيذية، كما عهدت إليه الحكومة السودانية إنشاء الدراسات العليا بجامعة أم درمان الإسلامية.

10- توفي الشيخ الإمام محمد عبد الرحمن بيصار في الثاني عشر من جمادى الأولى سنة 1402هـ الموافق 7 من مارس سنة 1982م.