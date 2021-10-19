إشادة برلمانية بالقمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص: تواجه التحديات

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة بأثينا، والتي يشارك بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول.

أهداف القمة

وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن قمة أثينا تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

التعاون بين مصر وقبرص

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه منذ أن تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، وهناك علاقات كبيرة وتعاون بين مصر واليونان وقبرص، وياتي ذلك بهدف تصدي التحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والشرق المتوسط، مؤكدة أن الدول الثلاثة قد تخطت الكثير من التحديات خلالالقمم السابقة، ولا زالت تسعي للعمل من أجل حماية المصالح المشتركه بين الطول وحماية مصدر الطاقة التي ظهرت في المنطقة.

الرئيس السيسي يشيد بالعلاقات بين الدول الثلاث

وقال الرئيس السيسي في نص كلمته بالقمة الثلاثية اليوم: إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أتواجد اليوم في جمهورية اليونان الصديقة، التي يُسعدني توجيه جزيل الشكر لقيادتها على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فضلاً عن حسن إدارة فعاليات هذا الاجتماع التاسع لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.

وأضاف الرئيس: لا يخفى عليكم ما أصبحت تمثّله آلية التعاون الثلاثي من محفل بالغ الأهمية لتبادل الرؤى حول سبل تحقيق مزيد من التطوير في علاقات التعاون فيما بين دولنا وشعوبنا وتطويرها على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذا العسكرية والأمنية، فضلاً عن التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك