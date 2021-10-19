انطلاق القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص

انطلقت الآن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص والتي تقام بأثينا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك حسبما نقلت قناة «إكسترا نيوز» على الهواء مباشرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استهل زيارته صباح اليوم، إلى اليونان بلقاء رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث تقدم رئيس الجمهورية بالشكر لرئيس الوزراء اليوناني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بقوة ومتانة العلاقات المصرية اليونانية، وأواصر الصداقة التي تجمع بين حكومتي وشعبي البلدين، وكذلك التعاون المستمر في مختلف أوجه التعاون على الأصعدة السياسية والعسكرية والتجارية.

السيسي يؤكد حرص مصر على دعم العلاقات المتميزة مع اليونان

ونوه الرئيس، إلى التنسيق المتواصل بين مصر واليونان بشأن المواقف المتعلقة بالقضايا الإقليمية بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط، مؤكّداً حرص مصر على دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين البلدين وتفعيل أطر التعاون القائمة بينهما، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

المباحثات تناولت مساعي إحياء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وتناول اللقاء عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة، خاصةً ما يتعلق بالأزمة الليبية، إضافة إلى مساعي إحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلاً عن تطورات قضية إثيوبيا في ضوء البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.