مهرجان برلين السينمائي يختار شيامالان لرئاسة لجنة التحكيم

اختارت إدارة الدورة المقبلة من مهرجان برلين السينمائي، الكاتب والمخرج الأمريكي من أصل هندي م. نايت شيامالان، لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان في نسخته الـ 72، التي تنطلق في الفترة من 10 إلى 20 فبراير المقبل.

شيامالان: اختياري لرئاسة لجنة التحكيم «له مغزى عميق»

وعلق المخرج البارز م. نايت شيامالان، على اختياره لرئاسة لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي 2022، في بيان صحفي، قائلا: «لطالما شعرت وكأنني صانع أفلام مستقل داخل نظام هوليوود، إن تلك الأشياء المختلفة وغير التقليدية فينا هي التي تحدد صوتنا.. لقد حاولت الحفاظ على هذه الأشياء في نفسي وتشجيع الآخرين لحماية تلك الجوانب في فنهم وفي أنفسهم»، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

وأضاف: «أن يُطلب مني أن أكون جزءًا من برلينالة له مغزى عميق بالنسبة لي.. إنه يمثل أعلى تصريح للمخرج. أن تكون قادرًا على دعم والاحتفاء بأفضل المواهب في العالم في سرد ​​القصص هو هدية قبلتها بسعادة».

ومن جانبه، قال المدير الفني لمهرجان برلين السينمائي، كارلو شاتريان، «يسعدني ويشرفني أن م. نايت شيامالان قبل دعوتنا للعمل كرئيس للجنة التحكيم.. طوال حياته المهنية قام بتشكيل عالم تقف فيه المخاوف والرغبات جنبًا إلى جنب، حيث لا يكون الشباب هم الأبطال فحسب ، بل هم أيضًا القوة الدافعة للتغلب على الرهبة».

وتابع: «يعتبر شيامالان شخصية فريدة في صناعة السينما الأمريكية، فهو صانع أفلام ظل وفيا لرؤيته. هذه المصداقية للمثالية هي أيضًا ما نبحث عنه في اختيارنا».

من هو م. نايت شيامالان

م. نايت شيامالان مخرج وكاتب وصانع أفلام من أصل هندي، تجاوز الإجمالي التراكمي لإيرادات أفلامه 3.3 مليار دولار عالميًا، وقد على مدار مشواره المهني عدد من التجارب السينمائية الناجحة منها فيلم الأبطال الخارقين Unbreakable، وفيلم الخيال العلمي Signs، وفيلم الإثارة The Village، بالإضافة إلى فيلم The Sixth Sense الذي ترشح عته لجائزتي أوسكار لأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي.