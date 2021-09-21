عرض 11 فيلما عالميا في مهرجان الجونة من «كان» و«برلين» و«فينيسا»

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن تفاصيل الدورة الخامسة من المهرجان، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر المقبل، وتشهد عرض مجموعة من أبرز الأفلام التي عرضت في المهرجانات السينمائية الكبرى حول العالم.

ويعرض المهرجان الفيلم الحائز على الأسد الذهبي في الدورة الماضية من مهرجان فينيسيا السينمائي، «Happening» للمخرجة أودري ديوان، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة آني إرنو، تستعرض فيها تجربتها مع الإجهاض عندما كان لا يزال غير قانوني في فرنسا في الستينيات.

ومن الأفلام التي شاركت في المسابقة الرسمية بالدورة الـ 78 من مهرجان فينيسيا، يعرض الجونة في دورته الخامسة فيلم «عالم آخر» للمخرج ستيفان بريزي، وفيلم «غروب» للمخرج المكسيكي ميشيل فرانكو، بالإضافة إلى فيلم «الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك» للمخرج تيمو نيكي، الحاصل على جائزة الجمهور في المهرجان.

ومن فينيسيا إلى مهرجان كان السينمائي، يشارك فيلم «Compartment No. 6» للمخرج يوهو كوشمانين، وهو الفيلم الحاصل على الجائزة الكبرى بالمهرجان، وذلك بالإضافة إلى فيلم «مورينا» إخراج أنتونيتا ألامات كوسيانوفيتش، وحصل الفيلم على جائزة الكاميرا الذهبية من المهرجان، والتي تمنح لأفضل عمل أول.

من مهرجان كان أيضًا، يشارك الفيلم الفائز بجائزة قسم «نظرة ما»، بعنوان «إرخاء القبضات» إخراج كيرا كوفالينكو، كما يشارك الفيلم الأحدث للمخرج جاك أوديار «الأولمبياد» والذي شارك في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وللمخرج الصيني الشهير زانج ييمو يُعرض فيلم «ثانية واحدة»، الذي افتتح مهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي، ومن مهرجان برلين السينمائي يعرض فيلم «ضوء طبيعي» للمخرج دينيش ناجي، الفائز بجائزة الدب الفضي، بالإضافة إلى فيلم «أنا رجُلُك» للمخرجة ماريا شرايدر.

انتشال التميمي: فخور باختيارتنا في الدورة الخامسة من المهرجان

ومن جانبه، قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، في بيان صحفي، «اخترنا مجموعة منتقاة من الأفلام التي ستحرك مشاعر الجمهور وتشجع على التفكير والتأمل.. فخور باختياراتنا وبرنامج الدورة الخامسة للمهرجان للغاية».