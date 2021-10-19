محافظ بورسعيد يبحث مشروع الكوبري العائم الجديد بمنطقة «الرسوة»

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مقترح مشروع إنشاء كوبري عائم جديد لربط مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، جنوب كوبري النصر الحالي بمنطقة «الرسوة»، في إطار الخطة الشاملة لتنفيذ الكباري والمحاور المررية بمدينة بورسعيد وبورفؤاد، لتسهيل الحركة واستيعاب الكثافة المرورية الناتجة عن المشروعات السكنية الجديدة بمدينة بورفؤاد، ولتسهيل عبور للمواطنين من وإلى بورفؤاد.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد الموسع، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، وممثلي مديرية أمن بورسعيد وأمن الموانئ، وهيئة قناة السويس، ورئيس مدينة بورفؤاد، ورئيس حي الشرق، ورئيس حي الجنوب، والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ورئيس منطقة تعمير بورسعيد، إضافة إلى مسؤولي جهات المرافق بالمحافظة.

استعراض آليات تنفيذ الكوبري الجديد بالتنسيق بين الجهات المختصة ببورسعيد

واستمع محافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي حول مقترح هيئة قناة السويس لتنفيذ الكوبري الجديد، حيث تم استعراض آليات تنفيذ الكوبري الجديد بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة ببورسعيد، وأشار المحافظ إلى أن الكوبري العائم الجديد سيقع جنوب كوبري النصر العائم الحالي بمنطقة الرسوة، عند الكيلو 4,330، وسيكون مماثلاً للكوبري القديم، بحيث يتيح التبادل بينهما في أثناء أعمال الصيانة والعمرات، لافتاً إلى أنه سيتم رفع القدرة الاستيعابية للكوبري الجديد، ليصبح 100 طن بدلاً من 70 طناً.

وفى حالة تزامن تشغيل الكوبري الحالي والجديد، سيكون الكوبري العائم الجديد لرحلة عبور المواطنين من مدينة بورفؤاد، والكوبري القديم لرحلة العبور من بورسعيد في الاتجاه المعاكس، وسيتم تصميمه بطول 475 متراً، وعرض 16 متراً، ويتكون من 2 حارة مرورية، ويقع داخل المنطقة الجمركية، على بعد 65 متراً شمال منفذ النصر لسيارات النقل الجديد.

ووجه المحافظ مدير إدارة المرور بالبدء في تنفيذ 2 خط ميكروباص من مدينة بورسعيد حتى الكوبري الجديد، وآخر من مدينة بورفؤاد حتى الكوبري الجديد، للتيسير على المواطنين، واستيعاب الكثافات المرورية.

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر لرئيس هيئة قناة السويس على التعاون الدائم مع محافظة بورسعيد، لإقامة مشروعات خدمية تساهم في التيسير على المواطنين، موجهاً بالتنسيق بين الجهات المختصة، من خلال تشكيل لجنة تضم الجهات الأمنية وهيئة قناة السويس وجهات المرافق ورؤساء الأحياء، لسرعة تنفيذ المشروع في أقرب وقت.