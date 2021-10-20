تعد أسعار الخضروات من الأشياء التي يبحث المواطنون عنها بشكل يومي، لاستخدامها في إعداد العديد من الوجبات والأطعمة المختلفة؛ نظرا ما تحتويه من مغذيات تُساعد جسم الإنسان وتمده بالطاقة والحيوية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، التي تنوعت بين البطاطس والطماطم والخيار والبصل والفلفل وغيرها.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، على النحو التالي:

سعر الطماطم

بلغ سعر الطماطم في الأسواق اليوم، نحو 6 جنيهات.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم، بين 10 جنيهات إلى 15 جنيها.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس اليوم بين 3 و6.5 جنيه.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، كما تراوح سعر الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلوجرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الثوم

بلغ سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 1.5 و3 جنيهات.

سعر الزيتون

سجل سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الزيتون العزيزي 30 جنيهًا.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 7 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات، وفلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات.

سعر البطاطا

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

سعر الجزر

واستقر سعر الجزر اليوم، عند 5.5 جنيه للكيلو.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الخيار

وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم إلى 5 جنيهات، والصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

بلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.