أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الدقهلية اليوم.. الطماطم بـ7 جنيهات

شهدت أسواق محافظة الدقهلية، حالة من الاستقرار في معظم أسعار الخضروات والفواكه، بخلاف الطماطم والكوسة والفاصوليا الخضراء والتي شهدت ارتفاعا طفيفا تراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين، كما حافظت الفاكهة على انخفاض أسعارها وذلك لتنوع المعروض منها في هذا الوقت من السنة، وذلك وفقا لما أعلنت عنه الغرفة التجارية بالدقهلية عن الأسعار الاسترشادية داخل وخارج سوق الجملة اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، ضمن قائمة الأسعار الاسترشادية لكل من الخضراوات والفاكهة داخل وخارج سوق جملة المنصورة التابع للغرفة.

أسعار الخضار

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضراوات داخل سوق الجملة بالمنصورة وخارج السوق وفي المنافذ لكل كيلو جرام، اليوم، شهدت استقرارا كبيرا نتيجة للتنوع في المنتجات، وهي كالتالي:

الفاصوليا خضراء: 15 جنيها.

الباذنجان رومي: 5 جنيهات.

القلقاس: 8 جنيهات.

البصل: 5 جنيهات.

الخيار: 8 جنيهات.

الفلفل: 8 جنيهات.

الطماطم: يتراوح سعر الكيلو من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.

البطاطس: 10 جنيهات.

الكوسة: يتراوح سعر الكيلو من 8 إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام للأنواع المختلفة كالتالي:

الأناناس: 10 جنيهات.

الموز: 15 جنيها..

البلح: يتراوح سعر الكيلو من 8 إلى 10 جنيهات.

التفاح المستورد: يتراوح سعر الكيلو من 20 إلى 25 جنيها.

الكاكا: يتراوح سعر الكيلو من 10 إلى 12 جنيها.

الليمون: 10 جنيهات.

البرتقال: 8 جنيهات.

التين: 12 جنيها.

الرمان: 8 جنيهات.

العنب: يتراوح سعر الكيلو من 7 إلى 8 جنيهات.

الجوافة: يتراوح سعر الكيلو من 8 إلى 10 جنيهات.