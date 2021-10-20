«محمد» ابن القليوبية.. منشد من نوع خاص وحائز لقب «مداح الرسول» (فيديو)

"مداح الرسول" لقب حصل عليه بجدارة ابن القليوبية وتحديدا قرية طنط الجزيرة مركز طوخ، محمد عماد الطالب بالصف الأول الثانوي وعضو نقابة المنشدين، يعشق الإنشاد الديني منذ نعومة أظافره، يرى أن التتويج الحقيقي له كان بحصد لقب "مداح النبي" حبا في رسول الله فهو المصري الوحيد الذي شارك في المسابقة ونجح في اجتيازها والحصول على المركز الأول بين 10 متسابقين من عدة دول عربية.

"الوطن" أجرت بثا مباشرا مع المنشد محمد عماد ابن محافظة القليوبية، والفائز بمسابقة مداح النبي، حيث أنشد عددا من الابتهالات احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

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مداح الرسول محمد عما : أمارس تدريبات مكثفة للتأهل للقب عالميا

قال محمد عماد، إنه يستعد جيدا لرفع مستواه بالتدريبات المكثفة وجلسات عمل مع كبار المنشدين حتى يتاهل للمنافسة على اللقب على مستوى العالم الإسلامي، مشيرا إلى أنه في عام 2020 تخرج وشقيقه في مدرسه الإنشاد الديني على يد محمود التهامي، وأصبحا من أوائل الدفعة العاشرة هو وشقيقه.

مداح الرسول: أدرس القراءات العشرة للقرآن

أضاف عماد أنه حرص على حفظ القرآن الكريم وختمه في سن صغيرة، حيث حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في الصف السادس الابتدائي، وحاليا يدرس القراءات العشر للقرآن الكريم، مشيرا إلى أن أسرته هيأت له ولشقيقه الأصغر المناخ المناسب لتنمية موهبتهما في الإنشاد، وأن والده كان يهديه تسجيلات للشيخ محمد الكحلاوي وبدأ في حفظها.

مداح الرسول: الإنشاد ساهم في تفوقي دراسيا

وأوضح عماد أن الإنشاد وحفظ القرآن الكريم لم يعيقانه عن التحصيل الدراسي بل على النقيض أنهما سهلا له التفوق والنجاح، حيث أنه نجح في الإعدادية بتفوق والآن في الصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أنه يحب الاستماع إلى أصوات كبار المنشدين في مصر منهم نصر الدين طوبار ومحمد عمران والنقشبندي ومحمد الكحلاوي.