دخول الإعلامية أسماء مصطفى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

تعرضت الإعلامية أسماء مصطفى، مذيعة قناة إكسترا نيوز، لأزمة صحية إثر معاناتها مع مرض السرطان، ما أدى إلى دخولها المستشفى.

دخول أسماء مصطفى المستشفى

وكتب أدمن صفحة الإعلامية أسماء مصطفى، اليوم، عبر فيسبوك: «بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على إثرها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة.. الأدمن».

أسماء مصطفى تجري ثاني عملية جراحية

وأجرت الإعلامية أسماء مصطفى، منتصف سبتمبر الماضي، عملية جراحية ثانية لإزالة ورم، وفقا لما كتبته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت أسماء مصطفى، عبر صفحتها على الفيس بوك: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».

وأضافت «اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير».

واختتمت: «اللهم اشفني ودواني وعافني إنك عفو كريم واشفي كل مريض ليس لنا رب سواك، توكلت على الله فضلا أسألكم الدعاء ربنا يتقبل يا رب».