«extra news» تستعرض أبرز مشروعات «حياة كريمة» في محافظتي قنا والمنيا

استعرضت قناة «extra news»، آخر تطورات ومشروعات مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بالريف المصري، إذ ركزت القناة اليوم، على آخر أعمال المبادرة في محافظتي قنا والمنيا، وذلك بلقاء الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، واللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى بالمنيا.

محافظة قنا

وأكد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التعليم في قنا، أن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف رفع كفاءة وإنشاء وصيانة 190 مدرسة بكامل قرى محافظة قنا، خلال الفترة الراهنة، ويجري إنشاء مدارس جديدة بجانب صيانة شاملة للمدارس الموجودة بالفعل، وجرى الانتهاء من رفع كفاءة 56 مدرسة، وجار العمل على صيانة شاملة ورفع كفاءة 58 مدرسة أخرى خلال الفترة الحالية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، خلال تصريحات للقناة، أنه يتبقى فقط 76 مدرسة سيجري رفع كفاءتها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن عمليات الصيانة تبدأ من البوابات حتى أسطح المدرسة مرورا بدورات المياه وتحديث كامل للمدارس بجانب المدارس التي أنشئت حديثا وهي 38 مدرسة ضمن مدارس مبادرة حياة كريمة.

محافظة المنيا

وفي المنيا، أوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بالمنيا، أن قرية المعصرة بمركز ملوي، بها كثافة سكانية من 80 إلى 90 ألف نسمة، وهي أحد الوحدات القروية بمركز ملوى، موضحا أن المركز يضم 49 قرية و168 تابعا، وكل قرى المركز ستستفيد من مبادرة حياة كريمة، كما أن المركز يضم مليونا و200 ألف مواطن هم تعداد مركز ملوي.

وأردف «السايس»، خلال تصريحاته للقناة، أن مبادرة حياة كريمة، ستطور 14 قطاعا في المركز، وبدأنا بمشروع توصيل الغاز الطبيعي وتدعيم كل شبكات الغاز بكل القرى منذ 21 يوما، وهناك 49 قرية ستشهد تطويرا في كل القطاعات سواء مياه وصرف وغاز وصحة، كما أن المبادرة ستنشئ 9 مجمعات خدمية تقدم 15 خدمة حكومية، وسيجري عمل المصالح الحكومية التي يطلبها المواطن سواء بريد ومركز نموذجي للوحدة القروية والوحدة المحلية وسجل مدني ومكتب تموين.