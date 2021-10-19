الجونة ينظم ندوة عن الصحة النفسية للممثلين.. ومالك: تعرضت لاكتئاب

عقد مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، برئاسة انتشال التميمي، جلسة بعنوان «تنفس، تحدث، مثِل: حديث عن الصحة النفسية للممثلين»، بحضور عدد من الفنانين، منهم أحمد مالك، ومحمد فراج، ومي الغيطي، والكاتبة مريم نعوم، وكذلك الطبيب النفسي نبيل القط.

وسلطت الجلسة الضوء على مشاكل الصحة النفسية للممثلين، لاسيما وهي قضية منتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الصعيد الدولي، حيث يرجع الضعف النفسي للممثلين إلى عدة أسباب، مثل الرفض وخيبة الأمل في تأمين الأدوار، وفشل الاختبارات، والاستجابة السلبية من الجمهور أو النقاد لعملهم، والحاجة إلى تجسيد الدور الذي يلعبونه ليكون أصيلا وقابلا للتصديق كممثل.

التوزان النفسي بين حياة الفنان العملية والشخصية أمر ضروري

ومن جانبه، شدد الفنان أحمد مالك، على أهمية وجود التوزان النفسي بين حياة الفنان العملية والشخصية، قائلًا: «عندما أكون شغوف بعمل ما، أعانى من حالة اكتئاب، نتيجة إني وهبت نفسي ووقتي ومجهودي لهذا لعمل في أثناء القيام به وبعد الانتهاء منه شعرت بفراغ».

فشلت في التعامل مع شخصيتي بعد مسلسل «لا تطفئ الشمس»

وتابع أحمد مالك: «أعتقد أن ذلك كان إحساسي بعد الانتهاء من مسلسل (لا تطفئ الشمس)، فلم أكن أعرف كيف أتعامل مع شخصيتي»، مضيفًا أن «كل الأساليب المعاصرة للتمثيل ممزوجة مع العلاج بالدراما وهي أساليب تفتح آفاق الفنان، فالراسم والعازف لديهم أدواتهم ولكن الممثل لديه جسده وعضلاته ولكي يصل إلى تناغم يخلق نسيج بين الفنان والشخصية».

الرياضة تُسهم في الفصل بين شخصية المُمثل الحقيقية والفنية

وأوضح مالك، أنه يجب استخدام العلاج بالدراما، بالإضافة إلى تحقيق التوازن اليومي من خلال تبني روتين، مثل الرياضة أو قراءة الكتب بعد الانتهاء في مواقع التصوير بهدف الفصل بين شخصية الممثل الحقيقة والشخصية التي يؤديها في العمل الفني.

أحمد مالك يُشارك بفيلم «قمر 14» في مهرجان الجونة السينمائي

يذكر أنّ الفنان أحمد مالك، يُشارك في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، من خلال فيلم «قمر 14»، الذي عُرض لأول مرة عالميًا، من خلال فعاليات الجونة، أمس الإثنين، بمُشاركة أبطاله وصناعه، على رأسهم خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس، وشيرين رضا، والمخرج هادي الباجوري.