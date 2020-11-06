بتهمة سرقة وفيلم عالمي وكورونا.. أحمد مالك يشعل السوشيال ميديا

تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، اسم الفنان أحمد مالك، في العديد من البوستات، كان أكثرها تداولا فيديو للفنان الشاب أثناء سرقته "واقي ذكري"من أحد الأماكن.

من جانبه رد "مالك" عبر صفحته الشخصية على الفيديو والاتهام قائلاً: "فيه فيديو غريب نزل ليا وأنا بشتري منتج من أحد البنزينات في القاهرة، تم انتشاره علي الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج، محاولة مخجلة للتشهير بيا، أنا معايا فاتورة الدفع، وسأرد بالقانون على هذا التصرف الغريب المخجل".

وأضاف: "تم تصويري بدون إذني وتركيب صوت على الفيديو ليحول فعل طبيعي إلى فعل مشبوه، أنا في غاية الحزن وعدم الإدراك، ليه في محاولة من أحد الأشخاص إنه يأذي شخص بهذا الفعل القاسي الغريب".

وتابع: "أرجو من الجميع ألا يصدقوا أي شيء يشوفوه، هقدم بلاغ تشهير على هذه الواقعة الغريبة والمهينة، وإلى أي شخص له تواجد إعلامي أتمنى نكون واخدين بالنا لأن تحويل أي موقف ضدك بيكون سهل جدا، أتمنى أكون عند ثقتكم وأتمنى ألا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم ليا".

واختتم منشوره قائلاً: "سأظل أعطي مهنتي كل ما لدي وأحاول ألا استسلم لهجوم ظالم، شكرا وأتمنى مكنش طولت عليكم".

وعرض نفس اليوم، لقاء لأحمد مالك، مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم منى الشاذلي" الذي يذاع على قناة "CBC"، وقال خلال اللقاء إنه كان ضمن قائمة المرشحين لبطولة فيلم "علاء الدين"، والذي قام ببطولته مينا مسعود، ووصل للمرحلة النهائية لأداء الشخصية الرئيسية، وفى آخر مرحلة طلبوا منه السفر إلى لندن ولكن الأمر لم يستكمل، بحسب تصريحه.

وبإعلان سارة عبدالرحمن، مساء الأربعاء، إصابتها بفيروس كورونا أصبحت هناك أقاويل لإصابة أحمد مالك بالفيروس، حيث كان الثنائي متواجدا معا بشكل دائم على الريد كاربت لمهرجان الجونة السينمائي، بحكم صداقتهما القديمة.

وأعلنت الفنانة سارة عبدالرحمن، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت سارة: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابية للأسف. يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا، ويا رب يشفي الكل".