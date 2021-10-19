مي الغيطي في جلسة الصحة النفسية بالجونة: «بنشتغل 16 ساعة ومبنصعبش على المخرج»

كشفت الفنانة مي الغيطي، عن حجم المعاناة التي يتعرض لها المُمثلين، وتعرضهم لأزمات صحية، على هامش تصوير أعمالهم الفنية، حيث جاء ذلك على هامش جلسة حملت عنوان «تنفس، تحدث، مثِل: حديث عن الصحة النفسية للممثلين»، عُقدت على هامش فاعليات اليوم السادس من الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي، والمُنعقد حتى يوم الجمعة المُقبلة.

المُمثل يُصور 16 ساعة متواصلة دون راحة

وقالت مي الغيطي، خلال مشاركتها في الجلسة إن: «القائمين على صناعة السينما والأعمال الدرامية يُعانون من ساعات عمل تتجاوز الـ16 ساعة، بالإضافة إلى عدم وجود تفهم أو تقُبل أن الفنان هو إنسان يمرض ويتعب ويحتاج إلى الراحة والعلاج حتى يقدر على استلهام أركان الشخصية التي يؤديها».

المخرج لا يُقدر الآلام الجسدية للمُمثل

وأضافت مي الغيطى: «أسوأ شيء هو طلب المخرج أو فريق الإخراج من الفنانين أن يأدوا أدوارهم بغض النظر عن آلامهم الجسدية ليس النفسية فقط وهو مما تعرضت له في إحدى الأعمال التي كنت أشارك فيها مؤخرًا».

وتساءلت مي الغيطي، بقولها: «متى سيكون مقبولًا أن يغادر الممثل موقع التصوير أثناء مرضه؟، لذلك.. ادعو جميع الممثلين التضامن مع زملائهم ورفض استكمال التصوير».

مي الغيطي تُشارك في فيلم «قمر 14»

وتُشارك الفنانة مي الغيطي، في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، من خلال فيلم قمر 14، حيث عُرض أمس الإثنين، بحضور عدد كبير من الفنانين، فضلًا عن أبطاله وصُنّاعه، لعل أبرزهم خالد النبوي، وشيرين رضا، وأحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس، وأحمد حاتم، وخالد أنور، وأحمد مالك، والمخرج هادي الباجوري.

وتدور أحداث فيلم «قمر 14»، في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص حب تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب