مي الغيطي: فخورة بمنافسة الأفلام المصرية للسينما العالمية

أعربت الفنانة مي الغيطي، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية الـ42، واصفة التنظيم بالرائع: "مبسوطة جدًا إن أغلبية الناس هنا لابسة ماسك، وأنا كمان معايا كمامة، حاسة إن كل الناس اللي موجودة هنا أولوياتها إنها تحتفل بالسينما والصناعة".

وأضافت مي، على هامش المهرجان الذي عرض حفل افتتاحه على شاشة "DMC"، أنها فخورة للغاية بأن هناك أفلام مصرية تنافس بنفس جودة السينما العالمية: "متحمسة للغاية في فترة المهرجان إني أتابع كل الأفلام، وكذلك الناس تشاهدها".

وعن دورها في فيلم "بنات ثانوي"، أوضحت أنها كانت سعيدة للغاية بمشاركتها في هذا العمل: "حسيت إن بقالنا كتير مشوفناش النوع ده من الأفلام في السينما، أو نشوف مجموعة من البنات بيمروا بإيه أو تجاربهم عاملة ازاي".

وتابعت: "كان نفسي وأنا في ثانوي أشوف فيلم زي ده بدل ما ديما نلجأ للأفلام الأجنبية اللي بتمثل بناتنا في السن د ، حسيت إنه كان مهم أنه يكون موجود الفترة دي".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، وقدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.