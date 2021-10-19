متحرش مترو السادات.. السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر

رغم مرور 7 أيام على واقعة متحرش مترو السادات، إلا أنها ما زالت حديث السوشيال ميديا، لبشاعة ما ارتكبه صاحب الواقعة من أفعال وإشارات تحمل إيحاءات جنسية وجهها لفتاة، استطاعت أن توثق فعلته على صفحتها الرسمية عبر«فيس بوك»، مشيرة بجانب الصور التي أرفقتها إلى أن الرجل تتبعها عقب ترجلها من عربة المترو.

وبعد ساعات من تداول الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، وإحالته إلى جنح قصر النيل، والتي قضت بحبسه لمدة 3 سنوات و6 أشهر بتهمة التحرش بالفتاة.

حبس متحرش مترو السادات

فصلت المحكمة في قضية متحرش مترو السادات، في وقت قصير، إذ بينت التحقيقات أن جهات التحقيق أقامت ضده الدليل على ارتكاب الجريمة؛ من واقع شهادة المجني عليها، ومما ثبت من مشاهدة مقطع صورته المجني عليها خلال الواقعة، وما أقره الأخير في التحقيقات من صحة ظهوره بالمقطع، وما ثبت من مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة بمحطة المترو، والثابت منها ملاحقة المحكوم عليه للمجني عليها، فضلا عما ورد بتحريات المباحث التي أثبتت جريمة التحر ش.

رواية المجني عليها ضد متحرش مترو السادات

وأوضح أمر الإحالة في واقعة متحرش مترو السادات، أن المجني عليها شهدت بأن المتهم أمعن النظر إلى جسدها، أثناء استقلالهما عربة المترو الفارغة نسبيًا في ذلك التوقيت، وأتى الأفعال الجنسية الثابتة بمقطع الفيديو المتداول، قاصدًا بذلك التعرض لها، فصورته خلال ذلك، ثم ترجلت من العربة بمحطة مترو السادات، وفوجئت بملاحقته إياها وتتبعه لها حتى خرجت من المحطة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض عليه، وعُرض على النيابة، التي حققت معه، وحبسته، ثم صدرالمحكمة بحبسه بتهمة التحرش.