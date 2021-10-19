وزيرة الهجرة: توقيع اتفاقية جديدة مع نظيري اليوناني والقبرصي لتنفيذ فعالية في الإسكندرية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر نظمت فعاليات من أجل دعم القوى الناعمة، عن طريق التقريب بين القبارصة واليونانين الذين عاشوا في مصر وكانوا يتمتعون بالجنسية المصرية والتقوا بقيادات من مجلس النواب لمعرفة أكثر عن الواقع في مصر، موضحة أنه جرى استضافة 15 شخصًا، وكتبوا خطابات إلى بلادهم لتطوير علاقاتهم مع مصر، متابعة: «الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي الفرصة للشباب للممارسة في صنع القرار، واليوم كان في قمة ثلاثية مع قبرص واليونان، وفي خطط هتتنفذ في الأول من نوفمبر المقبل في مدينة الإسكندرية».

دعم قضايا مصر

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المصريين اليونانيين والقبارصة يجب الاستعانة بهم لمساندة الدولة المصرية في قضاياه، لأن التقارب يعد شكلا من أشكال استخدام القوة الناعمة المصرية، إذ يعرف العالم عن مصر ويتيح فتح مجال للاستثمارات.

دور كبير للشباب من أصول مصرية

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة: «من بعد 2018 عملنا فعاليات كتير مع المصريين في الخارج، مثلا عملنا تواصل مع الأطباء المصريين اليونانيين، وسافرنا إلى أستراليا للتواصل مع أجيال كانت تعيش في مصر، ونظمنا رحلات لـ15 حفيدًا من الجيل الثاني لمصر، عشان يعرفوا عنها بشكل أكثر، وهؤلاء الشباب سلموا خطابات لرؤساء الدولة الثلاثة مصر وقبرص واليونان من أجل تطوير العلاقات بين الدول الثلاثة، وانهارده وقعت اتفاقية جديدة مع نظيري اليوناني والقبرصي لتنفيذ فعالية في الإسكندرية من خلال مختلف الجاليات اليونانية والقبرصية، من أجل مساندة الدولة المصرية في قضاياه».